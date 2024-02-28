Menemen'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Menemen'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Menemen\'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E.A'nın ikametine baskın düzenledi ve yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar, silah ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Şüphelinin 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

28.02.2024 10:56
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İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde S.E.A'nın (23) ikametine baskın düzenledi.

Aramada, 1108 uyuşturucu hap, 125 gram esrar, ruhsatsız seri numarası silinmiş tabanca ve otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 101 fişek, hassas terazi, 30 bin 865 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.E.A'nın 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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