Menemen\'de Yangın: 3 İşçi Kurtarıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde 10 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3,5 tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj araç, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve 28 personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle binadaki dairelere ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çatıda mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İşçilerden ikisi ayakta tedavi edilirken, biri ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.