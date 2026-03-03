Mengen'de Cinayetle İlgili İki Kadının Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de Cinayetle İlgili İki Kadının Kalıntıları Bulundu

03.03.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, 2016'da öldürülen iki yabancı kadının kemik parçaları bulundu; şüpheliler tutuklandı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde 2 yıl önce bulunan kafatası ve kemik parçalarının 2016'da öldürülen yabancı uyruklu 2 kadına ait olduğu belirlendi. Kadınları öldürdüğü tespit edilen F.Y. ve Y.D. isimli 2 erkek şüphelinin başka bir cinayetten cezaevinde hükümlü oldukları ortaya çıktı.

Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kafatası ve kemik parçalarıyla ilgili Jandarma Kriminal Başkanlığı, DNA incelemesi yaptı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Interpol üzerinden ailelerine ulaşılıp yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kemik parçaları bulunan kişilerin kimlikleri kesin olarak tespit edildi. Kemik parçalarının 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan yabancı uyruklu M.M. ve M.Y. isimli kadınlara ait olduğu öğrenildi. Çalışmalarda ölenlerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti. İstanbul'da öldürülen 2 kadının Mengen'de ormana gömüldüğü belirlendi.

Kadınları öldürüp ormana gömen şüphelilerin de F.Y.ve Y.D. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 2016 yılında işledikleri cinayet nedeniyle 'Kasten öldürme' suçundan hüküm giydikleri ve cezaevinde oldukları saptandı. Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan bir kez daha tutuklandı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Mengen, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen'de Cinayetle İlgili İki Kadının Kalıntıları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:55:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Mengen'de Cinayetle İlgili İki Kadının Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.