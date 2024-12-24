Menteşe Belediye Tiyatrosu 30 Bin Kişiye Ulaştı

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(MUĞLA) - Ücretsiz oyunları ve kurslarıyla ilçenin kültür-sanat hayatına katkı sunan Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun 2024 yılında sahnelediği 15 yetişkin ve 19 çocuk oyununu toplam 30 bin vatandaş izledi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından 2024 yılında sahnelenen 34 oyunu, 30 bin kişi izledi. Yıl boyunca yetişkinler için "Beyaz", "Juliet and Romeo", "Tom, Dick ve Harry", "Ölüm ve Bakire" ile "Biz Size Hayranız" oyunları izleyiciyle buluştu. "Eyvah Kral Oldum", "Lorenzo", "Hayvanların Büyülü Dünyası", "Boni- Coni-Koni" ve "Oyuncaklar Dünyası" adlı çocuk oyunları ise hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yetişkinlere yönelik hazırlanan "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" adlı tiyatro oyunu ise geçen gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından gençlerin ve çocukların tiyatroya ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla verilen ücretsiz kurslar ise yoğun ilgi görüyor. Kurslarda 6-8 yaş arası 220 öğrenciye yaratıcı drama ve tiyatro eğitimi verilirken, 18 yaş üzeri yetişkinlere ve üniversite öğrencisi 130 kursiyer de temel tiyatro eğitimi aldı. Kurslarla birlikte sanat hayatına ilk adımını atan çocuklar ve gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra yıl sonu gösterileri ile sahne heyecanını deneyimledi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, tiyatronun en eski sanat dallarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Menteşe Belediyesi olarak sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve daha birçok alanda kurslar, etkinlikler ve festivaller düzenliyoruz. Amacımız gündelik hayatın dışında Menteşelilerin kendi ilgi duyduğu alanlarda da aktif olmasını sağlamak. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik kurslarımızın onlara farklı bakış açısı kazandırdığına inanıyoruz. Açtığımız tiyatro kurslarıyla yeteneğini keşfeden, kendini daha iyi ifade edebilen ve özgüvenli nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Menteşe Belediye Tiyatromuz bu alanda kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlıyor. Sanatın ve sanatçılarımızın hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye'ye elbet ulaşacağız. Gelecek kuşaklarımız, sanatla topluma ışık olacaktır. Tiyatroya ilgi duyan tüm gençlerimizin Menteşe Belediye Tiyatrosu kurslarına katılmalarını bekliyoruz" diye konuştu.