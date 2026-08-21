Menteşe'de Orman Yangını - Son Dakika
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Menteşe'de Orman Yangını

Menteşe\'de Orman Yangını
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı, ekipler müdahaleye devam ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Orman Yangını - Son Dakika

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