Havada dehşet! İki pilot da uyudu, uçak 28 dakika rotadan çıktı - Son Dakika
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Havada dehşet! İki pilot da uyudu, uçak 28 dakika rotadan çıktı

Havada dehşet! İki pilot da uyudu, uçak 28 dakika rotadan çıktı
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Endonezya’da Batik Air’in Kendari-Jakarta seferini yapan yolcu uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 153 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320’de iki pilotun da uykuya dalması nedeniyle hava trafik kontrolörlerinin çağrılarına yaklaşık 28 dakika yanıt verilmedi; otomatik pilotta ilerleyen uçak bu sırada rotasından çıktı.

Endonezya'da Batik Air'e ait Airbus A320'de 159 kişiyi taşıyan uçuş sırasında iki pilotun da aynı anda uykuya dalması büyük paniğe neden oldu. Kendari- Jakarta seferini yapan uçak, pilotlardan yaklaşık 28 dakika boyunca herhangi bir yanıt alınamamasının ardından otomatik pilotta ilerledi ve planlanan rotasından saptı.

HAVA TRAFİK KONTROLÜ CEVAP ALAMADI

Olay, Batik Air'in Kendari-Jakarta seferinde meydana geldi. Yaklaşık 36 bin feet yükseklikte seyreden Airbus A320'de 153 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Soruşturma raporuna göre kaptan pilot, kısa süreli dinlenmek için uçuş kontrollerini yardımcı pilota bıraktı. Yardımcı pilot ise kendi dinlenme sırasını kullanmak istemediğini belirtmesine rağmen bir süre sonra uykuya daldı.

İki pilotun da uyumasıyla uçak otomatik pilot sistemi tarafından uçurulmaya devam etti.

UÇAK ROTASINDAN SAPTI

Hava trafik kontrolörleri, uçağın pilotlarıyla iletişim kurmak için art arda çağrılar yaptı. Ancak kokpitten yaklaşık 28 dakika boyunca herhangi bir yanıt gelmedi.

Bu sırada uçak, son verilen istikameti korumasına rağmen planlanan rotadan uzaklaşmaya başladı. Yardımcı pilotun uyanmasının ardından kontrol yeniden sağlandı ve uçak olması gereken rotaya yönlendirildi.

Uçak daha sonra güvenli şekilde Jakarta'ya iniş yaptı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YORGUNLUK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Endonezya Ulaştırma Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, olayın temel nedenleri arasında yönetilemeyen pilot yorgunluğunun bulunduğu belirtildi.

Rapora göre yardımcı pilotun uçuş öncesinde yaklaşık 53 saatlik boş zamanı vardı. Ancak yeni doğan ikizleri ve ev taşıma süreci nedeniyle bu zamanı yeterince dinlenerek geçiremediği tespit edildi.

KOKPİT KONTROLÜNDE BELİRSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, havayolunun kokpitin 30 dakikada bir kontrol edilmesini öngören bir uygulamasının bulunduğu ancak bu kontrolden kimin sorumlu olduğuna ilişkin prosedürlerin yeterince açık olmadığı da ortaya çıktı.

Komite, benzer olayların önlenebilmesi için pilotların uçuş öncesi dinlenme düzenlerinin güçlendirilmesi, yorgunluk yönetiminin daha etkin hale getirilmesi ve özellikle gece ile sabahın erken saatlerindeki uçuşlarda daha sıkı uygulamalara geçilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

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Son Dakika Pilot Havada dehşet! İki pilot da uyudu, uçak 28 dakika rotadan çıktı - Son Dakika

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