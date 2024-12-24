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Menteşe'de Sağanak ve Fırtına Etkili

Menteşe\'de Sağanak ve Fırtına Etkili

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle su birikintileri ve mahsur kalan araçlar var.

24.12.2024 18:46
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, ilçeye metrekareye 106 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle caddelerde ve Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarında su birikintisi oluştu.

Kötekli Mahallesi ile TOKİ girişinde oluşan su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Karayolları ekipleri de bölgede su birikintisinin oluştuğu güzergahtaki rögar kapaklarını açarak suyun akışını sağladı.

Kötekli, İsmet Çatak, Saburhane, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İtfaiye ekipleri, evlerdeki suları çekmek için çalışma yürütüyor.

Muğla-Yılanlı ve Muğla- Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Sağanak ve Fırtına Etkili - Son Dakika

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