Menteşe'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Menteşe'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Menteşe\'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yangın söndürüldü.

18.12.2024 14:52
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muğla- Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisinde temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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