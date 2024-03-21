Meral Akşener: 2023 seçimini kazanmak istiyoruz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuşadası mitinginde, "2021'de sözümün değeri olsun diye Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum, ben kendimi cumhurbaşkanlığı adaylığına layık görmeyecek bir durumda mıyım? Hayır. Ama nedir? 2023 seçimini kazanmak..." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Söke'de vatandaşlarla birlikte açtığı iftarın ardından Kuşadası'nda mitinge katıldı. İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp da mitingde Akşener'in yanındaydı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2019'a gelindiğinde arkadaşlarımla konuştum. Muhalefet seçmeninin umutsuzluğunu, mutsuzluğunu ve 'gelecek endişesini nasıl ayağa kaldırırız. Tekrar nasıl umutlandırırız. Geleceğe dair nasıl ümit içinde olmalarını sağlarız' diye tartıştık ve CHP'ye bir teklif götürdük. Yerel seçimlerde ittifak yapma, birlikte seçime girme teklifi götürdük. Sonuçta masaya oturduk. Bir ay sonra teklife 'buyur, oturalım' dediler. Ben o masaya oturan arkadaşlarıma bir talimat verdim. Burası Türkiye'nin iyiliği, öbür tarafta İYİ Parti'nin iyiliği… 'Türkiye'nin iyiliğini tercih edeceksiniz' dedim. Yani şunu söylemek istiyorum, teklifi biz götürdük. Teklifin neticesinde muhalefetin dirilmesiydi ve 2023 seçimlerinde de netice itibariyle muhalefetin bu ucube sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmasıydı. Amacım buydu. 19 ilçe 4 belde… Buradan baktığınız zaman çırak çıkmış oluyor muyuz? Evet oluyoruz. Hiç çırak çıktık anlamında, 'vay niye böyle oldu' dedik mi? Hayır demedik. Bütün belediye başkanlarının arkasında olduk.

"İLK DEFA SİZİNLE PAYLAŞIYORUM"

2023'ü alırız' diye yola çıktığımız için sayın Erdoğan'ın söylediği bir söz var. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Biz İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kuşadası'nı aldık. Zurnanın zart dediği yer burası. Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021'de ben ve 5 kişi karşılıklı oturduk bir konuşma yaptık. Henüz 6'lı Masa kurulmuş değil. İlk defa sizinle paylaşıyorum. Bu da Kuşadası'na ekstra basının vereceği bir iş olsun. Uzun bir sohbetti. Ben dedim ki, 'Kemal Bey, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız ama diğerini geri çekin şayet ikisini de aday etmeyecekseniz ikisini de geri çekin, çünkü seçmen taraftar hale geliyor.' Geri çekildi mi? Hayır. Aday edildi mi? Hayır.

"GÖK KUBBEYİ YIKANLARDANIZ"

2021'de sözümün değeri olsun diye Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum, ben kendimi cumhurbaşkanlığı adaylığına layık görmeyecek bir durumda mıyım? Hayır. Ama nedir? 2023 seçimini kazanmak. Sonra öyle bir telaş oldu, masa kuruldu. Sonuç itibarıyla bir baktık yüzde 60 ile sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini söylediler. Kabahat benimse 9.67 aldık. Yüzde 60'tan düşün bakayım kaç kalıyor? 50.33 kalıyor. Yani 51 ile sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyordu. Her önüne gelene iftira atan, herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum, sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez. Biz iğnenin deliğinden geçtik. Biz Atatürk'ün izinde giden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin tüm değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün anasına sövülürken bu ülkede kafasını yere indirenlerden değiliz, gök kubbeyi yıkanlardanız. 2023'ü de maalesef keşke kazansaydık ama kazanamadık. Gördük ki ittifak sistemi sizi çırak çıkarıyor."