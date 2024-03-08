Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine üye kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Akşener ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine gelerek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşundu bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Akşener, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türk kadınlarının kaderini değiştiren o büyük vizyonunuza duyduğumuz şükranla bir kez daha huzurunuzdayız. Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadığı sorunlar, uğradığı haksızlıklar, karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler karşısında bizler, tüm dünyadan önce kavuştuğumuz haklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğinden faydalanan köy kızları, işçi çocukları olarak bizlere bıraktığınız kutlu mirasın ne derece paha biçilmez olduğunun da farkındayız.
Her ne kadar bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrında bizi o kutlu mirastan mahrum etmeye çalışanlar olsa da istiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucusu Türk kadınları olarak bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayacak, yıkılmayacak ve işaret ettiğiniz hedef doğrultusunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuk yaşta içtiğimiz andımıza duyduğumuz sadakatle, Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zamankinden daha büyük bir güçle sarılacağız."
Özel Deftere, "İYİ Parti olarak Atatürk'ün 'Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin' sözünden aldıkları ilhamla Türkiye'nin demokratik milli yükselişini Türk kadınlarıyla gerçekleştireceklerini" kaydeden Akşener, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin güçlenmesi için önce Türk kadınlarını güçlendireceğiz. Türkiye'nin başarılı olması için önce Türk kadınlarının önünü açacağız. Kadının adını hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, dinlenmeyecek, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, büyük Türk milleti için verdiğiniz o büyük mücadeleyi ve biz Türk kadınlarının istikbalini aydınlatan o büyük ufku bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."
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AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
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