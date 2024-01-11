Meral Akşener: Başbuğumuzu Başbakan etmeyi başaramadık, Cumhurbaşkanı yapmayı da başaramadık

Hayatı boyunca sadece bir kez evlendi! Aydan Şener neden boşandığını ilk kez anlattı

HABER: MAHİR BAĞIŞ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana teşkilat buluşmasında; "Rahmetli başbuğumuzla ilgili o kadar çok hatıram var ki...Ben hayatımda bu kadar kadına değer veren, saygı gösteren böyle bir nezaket görmedim. Annemi hanımefendi diye davet eder, kalkar ayağa ceketini ilikler, tokalaşır, 'Hakkınız helal edin çok güzel olmuş' der. Böyle bir insanın bir şekilde yetiştirdiği kişileriz biz ama bir şeyi yapamadık. Neyi başaramadık? Başbuğumuzu Başbakan etmeyi başaramadık, Cumhurbaşkanı yapmayı da başaramadık. Adana rahmetli başbuğun kadim şehridir. Ben size kızını emanet ediyorum onu seçeceksiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için Edirne'de başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün Adana'ya geldi. İlk durağı İYİ Parti Adana İl Başkanlığı olan Akşener, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ı İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu. Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen İYİ Parti Adana Teşkilat Buluşması'na katıldı.

"BASINIMIZ KENDİSİNE HAKSIZLIK YAPILDIĞINDA BASSIN FIRÇAYI HAKKINI ARASIN DİYE MÜCADELE EDİYORUM"

"Gençliğin umudu Meral Akşener" sloganları ile sahneye çıkan Akşener, "Meral Akşener'in umudu da gençlik" yanıtını vererek sözlerine başladı. Akşener, kendisini takip etmek için ön sıralara geçmek isteyen bir basın mensubuna yardımcı olarak "Benim bulunduğum her yerde fırça atabiliyorsunuz tebrik ederim işte ben bunun için mücadele ediyorum. Basınımız kendisine haksızlık yapıldığında bassın fırçayı hakkını arasın diye mücadele ediyorum" dedi.

Önce belediyeleri, 2028'de de iktidar olduklarında basının yaşadığı zorlukların düzeltileceğini anlatan Akşener, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu'na da gönderme yaparak, "Ayyüce sevgili kızım sakın ola ki çıkıp gerçi senin fabrikan yok demezsin, 'Belediyeden maaş vereceğim' dersen o da olmaz. Bağımsız, hür, müstakil olmalı yerel basın" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI İŞARET ETTİĞİMİZ KİŞİ OLARAK SEÇECEĞİZ 2028'DE, ONDAN SONRA DA PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ"

Akşener, bir partilinin "Başbakan Akşener" sloganı atması üzerine, "Yok başbakanlıktan vazgeçtim. Ben istedim ki 2023'de bir fedakarlık yapayım adına başbakanlık dedim ve Cumhurbaşkanlığı'nı kazanalım istedim ki ondan sonra bu ucube sistem değişsin Türkiye bir nefes alsın istedim olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin ferahına, umuduna dair bütün planlarımız, hayallerimiz bazılarının bazıları yüzünden kader bize güldü. Şimdi artık hür ve müstakil bir İYİ Parti olarak önce belediyeleri alacağız ondan sonra cumhurbaşkanını işaret ettiğimiz kişi olarak seçeceğiz 2028'de. Ondan sonra da parlamenter sisteme geçeceğiz" dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra deprem şehirlerine yaptığı ziyaretlerden bahseden Akşener, "Kocaeli depremini içinde yaşadım. 1 ay boyunca o şehirden hiç ayrılmadan kaldım. Hepimiz kalmış olmamıza rağmen çocuklar çalındı. Ama o zaman ulaşıyordum Oktay Bey ve Koray Bey bakandı o zamanlar onlara ulaştım ve önlem alınmasını istedim ve aldılar. Ama önlem alınması süresi içerisinde gidenler oldu. Her gittiğimiz yerde bunu anlattım. Ne olursunuz dedim insanlara ailenizin fertlerini bulduktan sonra bizzat kendiniz alın sonra da devlet kurumlarına teslim edin. Halası, amcası gibi gelen insanların bir kısmı üçkağıtçı oluyor, DNA testi ile teslim ediliyor olmalı dedim. Hiç üzerinde durulmadı. Sonuç ne oldu? Bugün ne konuşuluyor? ABD'ye seks kölesi olarak kaçırılmış çocuklarımız konuşuluyor" dedi.

"İDDİA EDİYORUM VE İNANIYORUM Kİ BÜYÜKŞEHİRLER VE İLÇELERİMİZ, İLLERİMİZ DAHİL OLMAK ÜZERE TAHMİN EDİLEMEYECEK BİR SONUÇ ALACAĞIZ ÇÜNKÜ BAŞKA TÜRLÜ SAMİMİYETİMİZİ İSPATLAMANIN YOLU YOK"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye siyasetinde iki kutup yarattığını belirten Akşener, "Milletimizin velinimet olmaktan çıktığı bir süreçte istediğini kadar ittifak yapın, güç birleştirin eğer siz manevi hislerinizle, duygularınızla, aidiyetlerinizle imtihan ediliyorsanız hem siz bir şey yapamıyorsunuz hem de millet çırak çıkıyor. Yerel seçimlerde bir karar verdik, yerel seçimler tam da zamanıdır, yeridir. Yerel seçimlerde ister ana muhalefete ister iktidara itirazı olan seçmenin mutlaka kulağını çektiği bir dönemdir...İYİ Parti'nin hizmet anlayışını hayata geçiren bu kardeşlerimizle hem işaret ettiğimiz şekilde Cumhurbaşkanını seçmek hem de İYİ Parti'nin kuruluş amacına göre iktidar etmek amaçlı bu seçimlerde, başkalarına göre risk bana göre risk değil bana göre milletimize güvenmektir. Milletimize teslim olmaktır. Öyle bir teslimiyet ki bu ben ve hepimiz baş koyduk Türkiye'mizin yoluna. İddia ediyorum ve inanıyorum ki büyükşehirler ve ilçelerimiz, illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız çünkü başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yok" diye konuştu.

"BAŞBUĞUMUZU BAŞBAKAN ETMEYİ BAŞARAMADIK, CUMHURBAŞKANI YAPMAYI DA BAŞARAMADIK. ADANA RAHMETLİ BAŞBUĞUN KADİM ŞEHRİDİR. BEN SİZE KIZINI EMANET EDİYORUM ONU SEÇECEKSİNİZ"

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile yaşadığı anıları anlatan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Rahmetli başbuğumuzla ilgili o kadar çok hatıram var ki...Rahmetli başbuğumuz, ağabeyin benim o zaman il başkanı, rahmetli annem köy kadını, Demokrat Parti'nin Menderes'in İstanbul il başkanı olan bir dayının da yeğeni, kesseniz Demokrat Parti akar. Ben hayatımda bu kadar kadına değer veren, saygı gösteren böyle bir nezaket görmedim. Annemi hanımefendi diye davet eder, kalkar ayağa ceketini ilikler, tokalaşır, 'Hakkınız helal edin çok güzel olmuş' der. Böyle bir insanın bir şekilde yetiştirdiği kişileriz biz ama bir şeyi yapamadık. Neyi başaramadık? Başbuğumuzu Başbakan etmeyi başaramadık, Cumhurbaşkanı yapmayı da başaramadık. Adana rahmetli başbuğun kadim şehridir. Ben size kızını emanet ediyorum onu seçeceksiniz.

"BUGÜN AYYÜCE TÜRKEŞTAŞ'IN ŞAHSINDA RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZU BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI YAPMIŞ GİBİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ BURADA ADANA'DA İKTİDAR EDECEĞİZ"

Biz Atatürk'e de borcumuzu ödeyemedik. Cumhuriyet'i kuran bizim irademizdi. Ama biz ona da borcumuzu ödeyemedik, Türk milliyetçiliğini iktidar edemedik onun için ödeyemedik. Bugün anasından babasına Atatürk'ün şahsına kadar tıfıl tıfıl küçücük çocuklar sövüyorsa eğer görevimizi yerine getirememişiz demektir...Herkes Cumhurbaşkanı, Başbakan oldu bu ülkede ama biz rahmetli başbuğumuzu ikisini de yapamadık. Bugün Ayyüce Türkeş Taş'ın şahsında rahmetli başbuğumuzu Başbakan, Cumhurbaşkanı yapmış gibi Türk milliyetçilerini burada Adana'da iktidar edeceğiz.

Hem kurucu liderlerimize hem de benim gibilerin üzerinde çok emeği olan başbuğumuzun koyduğu ışık, yol üzerinden önce Adana gibi, Bursa gibi, Manisa gibi, Muğla gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlerimizi kazanacağız."