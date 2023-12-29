Meral Akşener: Birbirine düşman olanlar benim karşımda birleştiler

Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray teşkilat buluşmasında; "Birbirine düşman olan ağabeyler şu anda tek bir düşman karşısında birleştiler, o da benim. Sebep; özgür ve bağımsız seçime katılmak. Günah mı işledik? Biz kendimizi tarttırmak istiyoruz. Biz sizin oylarınıza talibiz, verdiğiniz takdirde sizi temsil etmek için gerekirse canımızı veririz ama bize teveccüh göstermediğiniz zaman da karşınızda tazimle eğiliriz. Suçu, eksiği kendimizde ararız" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da teşkilat buluşmasına katıldı. Akşener'e buluşmada İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Öğrenci Andının okunmasının ardından konuşan Akşener, şunları söyledi:

"BİZ KENDİMİZİ TARTTIRMAK İSTİYORUZ"

"İster yerel, ister genel seçim olsun seçmen velinimettir, projelerini anlatırsın; 'Kazandığımda Aksaray'a şunları, şunları yapacağım' dersiniz. Bunlar yarışır, siz bir karar verirsiniz. Ama şimdi parmaklar havada uçuşuyor. 'Sakın buna oy vermeyin, bu şucu. Sakın buna oy vermeyin bu taraf da bucu.' Bu birbirine düşman olan abiler şu anda tek bir düşman karşısında birleştiler, o da benim. Sebep; özgür ve bağımsız seçime katılmak. Günah mı işledik? Biz kendimizi tarttırmak istiyoruz. Biz sizin oylarınıza talibiz, verdiğiniz takdirde sizi temsil etmek için gerekirse canımızı veririz ama bize teveccüh göstermediğiniz zaman da karşınızda tazimle eğiliriz. Suçu, eksiği kendimizde ararız.

"BİZ BU PARTİYİ KURARKEN ÖBÜRÜ KAYBETSİN, BU KAZANSIN DİYE Mİ KURDUK?"

Aksaray'da belediye başkan adaylarının çapı, gençlere ne yapacağı, fakir ailelere ne yapacağı, çiftçiye nasıl yardımcı olacağı konuşulması gerekirken ne konuşuluyor? Bizim hür ve müstakil olarak seçime katılmamızın kime yarayacağı konuşuluyor. Milletimize, Aksaraylı'ya yarayacak. Biz bu partiyi kurarken öbürü kaybetsin, bu kazansın diye mi kurduk? Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için kurduk.

"2018'DE SEÇMENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK"

2018'de bir şeye şahit olduk. Saadet Partisi, CHP, Demokrat Parti ve biz beraber seçime gittik. Bir taahhütte bulunduk, kim ikinci tura kalırsa onun yanında yer alıp çalışacağımızı ilan ettik. O seçimi doğru incelediğimiz zaman; gaza geldiğimizi ve seçmenimizi yüzde 100 kazanacağımıza inandırdığımızı... Seçmeni hayal kırıklığına uğrattık. Seçmen yıkıldı. Yerel seçimde CHP'ye bir teklifte bulunduk, sonuç itibarıyla 11 büyükşehir CHP adayları tarafından alındı, biz ise 19 ilçe aldık. Biz bu ülkenin kendini muhalefet olarak tarifleyen seçmenini ayağa kaldırmak için her şeyi göze aldık.

"SUÇU BANA ATTILAR AMA NİYE BAŞARAMADINIZ KARDEŞİM?"

2023'te biz bu ucube sistemin değişebilmesi için bir vasat oluşturmayı ispatlamak için o adımları attık. Sonuç hüsran oldu. Suçu bana attılar ama niye başaramadınız kardeşim? Eğer vatandaşın talebini görmezseniz işte böyle olur. Siz eğer Demirtaş'a özgürlük isterseniz, hatta şehit babasına saygısız saygısız 'Kimsin lan' deyip, Öcalan'a özgürlük istenmesini mübah kabul eden bir dille konuşursanız seçmen size öyle bir tokat atar ki feleğinizi şaşırırsınız.

"CHP BİZİM ÖNERDİĞİMİZ TEKLİFİ AKP'NİN ARDINA SIRALANMAK OLARAK GÖRDÜ, İMZALAMADILAR"

Bizim partimizin mensubu arkadaşlarımız bir teklifte bulundu 12 şehidimizle ilgili, tabii DEM'in imza atmasını beklemiyoruz ama enteresan bir şekilde CHP bizim önerdiğimiz teklifi AKP'nin ardına sıralanmak olarak gördü, imzalamadılar. O bildiriyi imzalamayan Atatürk'ün partisi. Şimdi anlaşılıyor ki cambaza bak, tavşana kaç, tazıya tut. Biz buna da hayır diyoruz.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMADIK"

Herkes çalışacak. Uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman bilin ki telefon başında birilerinden oy istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Hiç umulmayan bir büyükşehiri de kazanacağız. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. CHP'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Tek bir kelime etmedim, beni ilgilendirmez. Böylesine ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı bir dönem hiç yaşamadık."