Meral Akşener: Esenyurt'ta DEM'leniliyor - Son Dakika
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Meral Akşener: Esenyurt'ta DEM'leniliyor

Meral Akşener: Esenyurt\'ta DEM\'leniliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'taki iftar programında yaptığı konuşmada, parti olarak kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını ve bu nedenle hakaret ve iftiralara maruz kaldıklarını belirtti. Akşener, Esenyurt'un özelliklerinden bahsederek, parti olarak sosyal belediyecilik uygulayacaklarını ve emeklilere, gençlere ve ev kadınlarına yardımcı olacaklarını söyledi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla birlikte Esenyurt ve İBB'de çalmayacaklarını vurguladı. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ise CHP seçmenine yönelik eleştirilerde bulundu ve İYİ Parti seçmeninin iradesini 31 Mart'ta sandıkta göstereceğini belirtti.

14.03.2024 22:27  Güncelleme: 22:27
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı ama Esenyurt'un bir özelliği var, Esenyurt'ta DEM'leniliyor. Ne Esenyurt'muş be kardeşim." dedi.

Partisinin Esenyurt'taki iftar programında konuşan Akşener, yerel seçimde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıkları için hakaret ve iftiralara maruz kaldıklarını söyledi.

Akşener, "Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiği bir Türkiye'de demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı ama Esenyurt'un bir özelliği var, Esenyurt'ta DEM'leniliyor. Ne Esenyurt'muş be kardeşim." diye konuştu.

Yolda gelirken bir kafeteryanın tabelasında "Esencılıs" yazısı gördüğünü kaydeden Akşener, yoğun düzensiz göç, güvenlik sorunu ve aşırı betonlaşma nedeniyle Esenyurt'a bu ismin yakıştırıldığını söyledi.

Akşener, bu sorunların çözümü için Esenyurt'ta ve Büyükşehir Belediyesi'nde partisine oy isteyerek, sosyal belediyecilik uygulayacaklarını, gençlere, ev kadınlarına ve emeklilere yardımcı olacaklarını aktardı.

Meral Akşener, "Buradan 'Hodri meydan.' diyorum. Sayın Erdoğan, 17 gün kaldı. Çıkarın emeklilerin haklarını. Bu bayramda emeklilerimize 7 bin lira ikramiye verin, 11 bin lira seyyanen zam verin ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin, emeklilerimiz oylarını size versin ama bunu yapmıyorsanız, emeklilerimize sesleniyorum, oylarınızı belediyelerde İYİ Parti'ye verin." diye konuştu.

Öğretmen atamalarına da işaret eden Akşener, "Sayın Erdoğan, sana sesleniyorum. Derhal, 17 gün içinde 100 bin öğretmen ata, öğretmenler sana oy versin ama bu atamayı yapmıyorsan, bütün atanamamış öğretmen kardeşlerimden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Görün nasıl muhalefet yapılır." dedi.

Akşener, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarının "çalmayacağını ve çaldırmayacağını" vurgulayarak, "Zaten yaparsanız koparırım kulaklarınızı. Çünkü kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun, getiriyorlar bir bakıyorsun, neler yapılmış. Onun için bundan sonra hür ve müstakil, başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimizin, kardeşlerimizin arkasında duracağız." diye konuştu.

Kavuncu'dan CHP eleştirisi

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ise "İYİ Parti'nin seçmeni, İBB Başkanı seçiminde kendi adayına oy vermez." diyenleri eleştirerek, şunları söyledi:

"Ey muhteremler, siz önce CHP seçmenine bakın. Yaptığınız kent uzlaşılarıyla onları nasıl kırdığınızı, üzdüğünüzü, onların oy verip vermeyeceğini önce çözün, sonra İYİ Parti seçmenine bakarsınız. İYİ Parti seçmeni akıllıdır, şuurludur, hafızası güçlüdür, ne olup bittiğinin de gayet farkında. Bizim kırmızı çizgilerimize dokunan yanar. İYİ Parti seçmeni de 31 Mart'ta sandıkta iradesini gösterecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener: Esenyurt'ta DEM'leniliyor - Son Dakika

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