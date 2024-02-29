Meral Akşener, altılı masa tartışmasına cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı masa doğru muydu?" diye soran bir esnafa, "Yanlış, doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. Bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık." ifadeleriyle cevap verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i partililer tezahüratla karşıladı.
Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki dükkanları gezen Akşener, 3 sene önce geldiğinde oy istemediğini ama bu ziyaretinde adayları Birol'a oy istediğini söyledi.
Akşener, bir telefoncu ziyaretinde ise "Altılı masa yanlış mıydı?" diye soran esnafa, şöyle cevap verdi:
"Ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı İYİ Parti olarak biz kurmadık. Davet aldık, o davete hayır demedik. Ortak bir fikirle oturduk. Hiçbir zaman, seçimlere girerken Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik. Bugün Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok, Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Biz siyasi bir partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de ona cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum hem de basının huzurunda."
Esnafın, "Ama yine bir şey söylemediniz başkanım. Yanlış mıydı?" sözleri üzerine Akşener, "Yanlış doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. O sizin gözünüzle. Bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Asıl mevzu bu. Bu seçimlere ise çok büyük cesaret göstererek, yalnız başımıza giriyoruz." dedi.
Esnafın, "Siz HDP'ye 'PKK' diyebiliyor musunuz?" sorusuna Akşener, "Ben her zaman dedim, yapmayın. Bugün adı DEM, ondan evvel HDP'ydi. Onlar bana hep 'faili meçhulcü' dediler. En ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep." diye cevap verdi.
Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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