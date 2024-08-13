Meral Akşener: "Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hem de Ümit Özdağ'ı Mahkemeye Vereceğim" - Son Dakika
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Meral Akşener: "Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hem de Ümit Özdağ'ı Mahkemeye Vereceğim"

İYİ Parti'de genel başkanlık görevinden ayrılan Meral Akşener, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi. Akşener ayrıca, 2018'de "Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediği yönündeki iddiaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da dava açacağını açıkladı.

13.08.2024 12:42
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(ANKARA) - İYİ Parti'de genel başkanlık görevinden ayrılan Meral Akşener, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi. Akşener ayrıca, 2018'de "Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediği yönündeki iddiaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da dava açacağını açıkladı.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga'ya yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin, "6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gazeteci Mine Özbek'in yayınında, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Akşener'in bir danışmana "Nedenini sorma, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini iddia etmişti. Bu açıklamalar üzerine Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Akşener, Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a dava açacağını söyledi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim. Çünkü 'ihanet' ve 'ahlaksızlık' çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil.

Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk'ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de 'ahlaksızlık' dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak.

Ümit Özdağ'ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ'ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge, bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. 'Getir bakalım belgeni' diye. Herkes kaçıyor."

"Sabrın çok berbat bir duygu olduğuna kanaat getirdim"

Akşener'in " Altılı Masa'da bilmediğimiz konuları mı açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle:

"Valla bilmiyorum okuyunca göreceksiniz. Kimseye söylemedim ilk kez sana söylüyorum. Bunları yazabilirsin. İhaneti asla kaldıramayacağımı yazabilirsin. En son sözlerinden sonra Tayyip Erdoğan'ı nasıl seçtirdiğimi anlatıyor, bu kadar yalanı nasıl bir araya getiriyor, Ümit Bey bunu ispatlayacak. Anayasa yapmışım ben DEM'le! Ahmet Erozan, Nuri Okutan benden habersiz ne çalışmalar yapmışlar, mahkemede ortaya çıkacak, anlatacaklar. Sabrın çok berbat bir duygu olduğuna kanaat getirdim."

Kaynak: ANKA

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