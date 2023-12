Meral Akşener: İYİ Parti\'nin içine uzanan elleri parça parça edeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim, beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da 'Teşkilat Buluşması' toplantısında partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Akşener, yerel seçimlerde hiç umulmayan bir büyükşehir belediyesini kazanacaklarını belirterek, Ben başta olmak üzere herkes çalışacak. Allah'a söz veriyorum, size söz veriyorum. Uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman telefon başında birilerinden oy istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Tekrar söyleyeyim. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. ve dolayısıyla bakın şok geçireceksiniz. Şok geçirecekler. Hiç umulmayan büyük bir büyükşehir de dahil olmak üzere kazanacağız dedi.

'O ELLERİ PARÇA PARÇA EDECEĞİM'

İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah haklının yanındadır. Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var. Sopa yedik, dayak atıldı, evlerimiz basıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Ama böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır. İYİ Parti inşallah Türkiye yaşadığı sürece yaşayacaktır. (DHA)