Meral Akşener, Kadınlar Günü'nde kadınlarla buluştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kuğulu Park'ta kadınlarla bir araya geldi. Akşener, "Daha iyi bir Türkiye'ye, kadın konusunda Atatürk'ümüzün bize verdiği görevi, biz kadınlara verdiği görevi, yani o hakları bir lütuf olarak vermedi bize inandı. Dolayısıyla bu görevi daha ileriye taşımayı İYİ Parti'nin genel başkanı olan bir kadın olarak sizlere söz olarak vermek isterim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kuğulu Park'ta kadınlarla bir araya geldi. Akşener, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz bütün dünyadaki kadınlardan daha önce hak ve hukuk itibarıyla bütün dünya kadınlarından önce Atatürk'ümüz sayesinde pek çok hakka sahip olduk. Zaman zaman bu haklarımızı, yani siz gibi gençlere daha genişleterek aktarma konusunda bizim yaş grubunun birazcık sorunu oldu. Bunu da sadece siyasi anlamda söylemiyorum. Okumuş yazmış, bir şekilde bir imkan bulmuş kadınların benim yaş grubumdan bahsediyorum. Sizlere yönelik genç nesle yönelik daha genişletmek gerekirken zaman zaman hatalarımız kusurlarımız oldu. Ama dünyada birçok şey değişirken kadınlarla ilgili pek çok alanda geriye gidilmesine de dikkat çekmek isterim.

Özellikle dijital bir dünyaya girilmişken, dijital iletişimin arşı kapladığı bir zamanda yapay zekalar şunlar bunlar derken hala kadınlarımız hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde kadınlar eziyet görüyorsa, ayrımcılığa uğruyorsa bu konuda görevlerimizi tam olarak yerine getirmemiş anlamını taşıyor. Buna dikkat çekmek isterim.

Diğer taraftan savaşlarda hep kadınlar ve çocuklar eziyet görüyor. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çin devletinin yaptığı zulmü hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlarımıza dikkat çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için en büyük acıyı çeken ölümü göze alan kadınlara dikkat çekmek isterim. Dünyadaki bu zulümler hep nedense öncelikle kadınlara ve onlarla beraber çocuklara, adamlara hep sonra sıra geliyor. Buna da bir ufak dikkat çektikten sonra daha iyi bir Türkiye'ye, kadın konusunda Atatürk'ümüzün bize verdiği görevi, biz kadınlara verdiği görevi, yani o hakları bir lütuf olarak vermedi bize inandı. Dolayısıyla bu görevi daha ileriye taşımayı İYİ Parti'nin genel başkanı olan bir kadın olarak sizlere söz olarak vermek isterim. Yaşasın kadınlar."