Meral Akşener: Milletimiz en esaslı mesajını iktidara verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajını da iktidara verdi. Yıllardır ekonomideki çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır hakka giren, hukuku çiğneyen adaletsizliğe 'artık yeter' dedi. Ezcümle, milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Partisinin kazanan belediye başkanlarını kutlayan Akşener, şunları söyledi:
"Şunu açıkça söylemek isterim ki seçimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir olgunluk ve zarafetle tamamlanmış olmasını ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de tam olarak bunu sağlamaktır. İlk günden beri önce millet önce memleket şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, millet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını söyledik. Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik. Nitekim bu seçimlerde de milletimiz şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.
"MİLLETİMİZ ESASLI MESAJINI İKTİDARA VERDİ"
Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2023 yılındaki seçimine göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşmış alanlarına sen şucusun ben bucuyum ayrıştırmalarına ve kendi gündemlerinde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz, bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla sefalet içinde bir yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz sandığa gitmeyerek gösterdi. Gençlerimiz, geleceğinin çalınmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajını da iktidara verdi. Yıllardır ekonomideki çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır hakka giren, hukuku çiğneyen adaletsizliğe 'artık yeter' dedi. Ezcümle, milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi.
"ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ"
Kendisi umarım ki artık çağrılarımızın arkasında sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım ki artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım ki artık tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür. Umarım ki Sayın Erdoğan bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır. Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki sandıkta ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında ve refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."
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