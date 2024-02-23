Mercedes-Benz CEO\'su, AB\'yi Çin\'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı

BERLİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Avrupa Birliği'ni, Avrupa gibi ekonomik bir bölge için yıkıcı olacağından Çin'e karşı korumacılığı arttıracak herhangi bir adım atmaması konusunda uyardı.
Reuters'in Perşembe günkü haberine göre, Kaellenius'un uyarısı pek çok Alman şirketinde ses getirdi.
Çin'deki Alman Ticaret Odası tarafından Ocak ayı sonunda yayımlanan ankete göre, bu ülkedeki Alman şirketlerinin yüzde 78'i beş yıl içinde ait oldukları sektörlerde istikrarlı büyüme bekliyor.
Ankete katılanların yüzde 48'i, Çin'deki sektörlerinin yılda yüzde 5 ila 20 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Ankete göre, büyük şirketlerin yüzde 90'ı ise sektörlerinin büyümesi için potansiyel gördüklerinden daha iyimser bir tutum sergiliyor.
Bosch Çin Başkanı Xu Daquan, Çin'in önemli bir pazar olmasının yanı sıra Bosch Grubu için kilit bir inovasyon ve araştırma merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, çeşitli zorluk ve belirsizliklere rağmen Bosch Çin'in 2023 yılında sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme kaydettiğini söyledi.
Çin'de yaklaşık 58.000 çalışanı olan Bosch Grubu'nun 2023 yılında buradaki satışları, önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 139,1 milyar yuana (yaklaşık 19,5 milyar ABD doları) ulaştı.
Xu, Bosch'un şirketin genişlemesi çerçevesinde Çin pazarındaki güçlü konumunu sürdürmeyi, yatırımlar yapmaya devam etmeyi, yerel üretim ile araştırma ve geliştirme becerilerini geliştirmeyi, yerel ittifakları büyütmeyi ve daha etkili müşteri ve pazar hizmetleri sunmayı amaçladığını ifade etti.
Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma ise Almanya'nın Çin'deki doğrudan yatırımlarının geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4 artışla 11,9 milyar euroya (12,7 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığını gösterdi.
Araştırmaya göre, Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları, 2023 yılında önemli bir artış göstererek Almanya'nın toplam yabancı yatırımlarının yüzde 10'unu oluşturdu. Bu şirketlerin Çin'e son üç yılda yaptıkları kümülatif yatırım ise 2015'ten 2020'ye kadar olan altı yıldaki toplam yatırıma eşit.
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