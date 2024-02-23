Mercedes-Benz CEO'su, AB'yi Çin'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mercedes-Benz CEO'su, AB'yi Çin'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı

Mercedes-Benz CEO\'su, AB\'yi Çin\'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Avrupa Birliği'ni, Avrupa gibi ekonomik bir bölge için yıkıcı olacağından Çin'e karşı korumacılığı arttıracak herhangi bir adım atmaması konusunda uyardı. Alman Ticaret Odası'nın anketine göre, Çin'deki Alman şirketlerinin büyük bir kısmı sektörlerinde istikrarlı büyüme bekliyor. Bosch Çin Başkanı Xu Daquan ise Bosch Grubu'nun Çin'deki büyümesinin sürdürülebilir olduğunu ve 2023 yılında artış kaydettiğini belirtti. Almanya'nın Çin'deki doğrudan yatırımları ise rekor seviyeye ulaştı.

23.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Avrupa Birliği'ni, Avrupa gibi ekonomik bir bölge için yıkıcı olacağından Çin'e karşı korumacılığı arttıracak herhangi bir adım atmaması konusunda uyardı.

Reuters'in Perşembe günkü haberine göre, Kaellenius'un uyarısı pek çok Alman şirketinde ses getirdi.

Çin'deki Alman Ticaret Odası tarafından Ocak ayı sonunda yayımlanan ankete göre, bu ülkedeki Alman şirketlerinin yüzde 78'i beş yıl içinde ait oldukları sektörlerde istikrarlı büyüme bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 48'i, Çin'deki sektörlerinin yılda yüzde 5 ila 20 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Ankete göre, büyük şirketlerin yüzde 90'ı ise sektörlerinin büyümesi için potansiyel gördüklerinden daha iyimser bir tutum sergiliyor.

Bosch Çin Başkanı Xu Daquan, Çin'in önemli bir pazar olmasının yanı sıra Bosch Grubu için kilit bir inovasyon ve araştırma merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, çeşitli zorluk ve belirsizliklere rağmen Bosch Çin'in 2023 yılında sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Çin'de yaklaşık 58.000 çalışanı olan Bosch Grubu'nun 2023 yılında buradaki satışları, önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 139,1 milyar yuana (yaklaşık 19,5 milyar ABD doları) ulaştı.

Xu, Bosch'un şirketin genişlemesi çerçevesinde Çin pazarındaki güçlü konumunu sürdürmeyi, yatırımlar yapmaya devam etmeyi, yerel üretim ile araştırma ve geliştirme becerilerini geliştirmeyi, yerel ittifakları büyütmeyi ve daha etkili müşteri ve pazar hizmetleri sunmayı amaçladığını ifade etti.

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma ise Almanya'nın Çin'deki doğrudan yatırımlarının geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4 artışla 11,9 milyar euroya (12,7 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığını gösterdi.

Araştırmaya göre, Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları, 2023 yılında önemli bir artış göstererek Almanya'nın toplam yabancı yatırımlarının yüzde 10'unu oluşturdu. Bu şirketlerin Çin'e son üç yılda yaptıkları kümülatif yatırım ise 2015'ten 2020'ye kadar olan altı yıldaki toplam yatırıma eşit.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi, Bosch, CEO, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mercedes-Benz CEO'su, AB'yi Çin'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti
    00:25 HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü
    00:11 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü

    Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim
    00:01 Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

  • Twitch'e erişim engeli getirildi
    23 Şub Twitch'e erişim engeli getirildi

    BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

  • Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
    23 Şub Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

  • Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu
    23 Şub Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

    Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
    23 Şub Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

    Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

  • 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak
    23 Şub 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak

    6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

  • Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
    23 Şub Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 01:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mercedes-Benz CEO'su, AB'yi Çin'e karşı korumacılığı arttırmamaları konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement