Mercek-27 Operasyonu: 2.274 Silah Ele Geçirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son bir hafta içinde düzenlenen "Mercek-27" operasyonlarında, toplam 2 bin 274 silah ele geçirildiğini ve bin 664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 81 İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-27 operasyonlarında ruhsatsız 2 bin 274 silah ele geçirildi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilde son 1 hafta içinde 'ruhsatsız silah taşıyanlara' ve 'silah kaçakçılarına' yönelik düzenlenen 'MERCEK-27' operasyonlarında; bin 100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silah ele geçirildi. Bin 664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da‚ 'önleyicilik' yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, 'ruhsatsız silaha' karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnafımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7'den 70'e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir.

Son hafta ilk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler; İstanbul'da 195 abanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 207 şüpheliye işlem yapıldı. Adana'da 82 tabanca, 54 av tüfeği ele geçirildi. 101 şüpheliye işlem yapıldı. İzmir'de 64 tabanca, 46 av tüfeği ele geçirildi. 89 şüpheliye işlem yapıldı. Antalya'da 63 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheliye işlem yapıldı. Bursa'da 50 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheliye işlem yapıldı.

81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen MERCEK-27 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 274 silah ele geçirildi.

Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."