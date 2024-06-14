Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde elektrik üretecek olan Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nin çalışmalarını inceledi ve ilk denemelerin başarıyla tamamlandığını belirtti. Su tutulmasıyla gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda elektrik üretimine başlanması planlanıyor. Üretilecek elektrik geliri ise ihtiyaç sahiplerine yardım ve kadın girişimcilere destek olarak kullanılacak.

14.06.2024 15:04
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Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı

EDİRNE - Meriç Nehri'nden elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, ilk denemelerin başarıyla gerçekleştiğini belirterek, çok kısa zamanda elektrik üretimine başlanacağını açıkladı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım başladı. Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santralinde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, su tutulması gerçekleştirildi. Su tutulmasıyla aktif hale getirilen lastik savaklar şişirilerek testleri tamamlandı.

Deneme testlerinin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda enerji üretimine başlanması beklenirken, elektriğin satılmasından sağlanacak gelirin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine yardım ve kadın girişimcilere destek olarak kullanılacak.

Çalışmaları yerinden inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, ilk denemelerin başarıyla tamamlandığını söyledi. Şu an elektrik üretiminin başlamadığını santral alanında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Vali Sezer, Temmuz ayının ilk haftası elektrik üretimine başlanacağını öngördüklerini anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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