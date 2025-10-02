Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Meriç Nehri\'nde Erkek Cesedi Bulundu
02.10.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meriç Nehri\'nde Erkek Cesedi Bulundu
Haber Videosu

Edirne'de Meriç Nehri'nde kimliği bilinmeyen bir erkeğin cesedi bulundu, otopsi yapılacak.

Edirne'de Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında meydana geldi. Kum ocağı çalışanları, nehir yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark etti. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin botla kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybetti belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

ÜZERİNDEN İSTANBULKART ÇIKTI

Üzerinden sadece cep telefonu ve İstanbulkart çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Balıkçı Yüksel Adalı, "Balık tutuyordum burada. Kum ocağından ihbar etmişler. AFAD geldi, jandarma geldi. Bir süre sonra cesedi çıkarttılar. Benim tahminim kaçak göçmen olduğu yönünde" dedi. Jandarma, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbulkart, Cep Telefonu, Meriç Nehri, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Otopsi, Edirne, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor
Üniversitede yüz kızartan olay Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis’te sürpriz görüşme İşte o tarihi fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Saadet lideri Arıkan’dan Trump’ın 20 maddelik Gazze planına tepki Saadet lideri Arıkan'dan Trump'ın 20 maddelik Gazze planına tepki
Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından soyunma odasında müjdeyi verdi Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından soyunma odasında müjdeyi verdi
Trump imzaladı: Katar’a yapılacak her saldırı ABD’ye tehdit olarak kabul edilecek Trump imzaladı: Katar'a yapılacak her saldırı ABD'ye tehdit olarak kabul edilecek
Böylesi görülmedi Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı Böylesi görülmedi! Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı

13:16
Haftalarca yok Fenerbahçe’nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
13:11
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
13:01
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
12:54
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
12:20
MSB’den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı
MSB'den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı
12:02
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
11:29
Yıllar sonra yan yana geldiler İşte TBMM’deki ses getiren fotoğrafın perde arkası
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 13:33:46. #7.13#
SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.