Meriç'te Farkındalık ve Destek Buluşması - Son Dakika
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Meriç'te Farkındalık ve Destek Buluşması

Meriç\'te Farkındalık ve Destek Buluşması

Meriç Kaymakamı, sağlık ve trafik konularını ele alarak, topluluk konseri düzenlendi.

30.11.2024 10:46
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Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, kurum müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydemir tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca İlçe Emniyet Amirliği tarafından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Konseri" verildi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde topluluğun müdürü Gökçe Bahar Ercan, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk ile solistler Efe Çakmak ve Müzeyyen Çağlar sahne aldı.

Konserde, "Ünzile", "Leyla Bir Özge Candır", "Kadınım", "Güldaniyem", "Leyla Sende Buldum Aşkımı", "Bak Şu Dilber Kadına" eserleri seslendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri de konsere katılanlara kadına şiddetle mücadeleye yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı broşürler dağıttı.

Konseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve müzikseverler izledi.

Keşan'da "Hoş Geldin Bebek" projesi ziyaretleri sürüyor

Keşan Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Murat ve Nigar Öztekin çiftinin bebeği Deniz Efe'yi ziyaret ederek, aileyi tebrik etti, hediye verdi.

Ziyaretlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meriç'te Farkındalık ve Destek Buluşması - Son Dakika

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