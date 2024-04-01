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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. 244 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %99,59'dur. Kullanılan oy sayısı 58.270'tir ve geçerli oy sayısı 55.672'dir. Katılım oranı ise %78,87'dir. Seçim sonuçlarına göre CHP %42 oy oranıyla 23.380 oy alarak birinci, AK PARTİ %27,24 oy oranıyla 15.167 oy alarak ikinci ve MHP %23,75 oy oranıyla 13.221 oy alarak üçüncü olmuştur.

01.04.2024 03:35  Güncelleme: 03:39
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 99,59
Kullanılan Oy : 58.270
Geçerli Oy : 55.672
Katılım Oranı : % 78,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 4223.380
AK PARTİREŞİT POLAT% 27,2415.167
MHPHASAN KARA% 23,7513.221
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 2,251.254
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,23684
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,99553
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,5279
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,48265
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,42233
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,32179
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,24134
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,1266
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,156
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0737
HKPHASAN BAYESEN% 0,0631
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,0526
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0425
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,0423
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0422
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0319
TKHUĞUR KAYA% 0,0318
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,48449
MHPADİL ÖZKAN% 31,53368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,91314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,516
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
BTPMUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 40,22292
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 29,2212
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 28,93210
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,695
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,272
SAADETMUHAMMED İSMAİL BABA% 0,272
BTPSİNAN GÜLTEKİN% 0,141
MİLLETMEHMET SELİM AKDEMİR% 0,141
DEVA PARTİSİÖZGÜR AY% 0,141
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 38,69284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 35,28259
AK PARTİMETİN POLAT% 25,07184
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,685
BTPAHMET KARTAL% 0,141
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,141

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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