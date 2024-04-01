MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|245
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|58.537
|Geçerli Oy
|:
|55.907
|Katılım Oranı
|:
|% 78,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,97
|23.467
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 27,28
|15.250
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,74
|13.274
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 2,25
|1.259
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,23
|685
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,99
|553
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,5
|279
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,47
|265
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,42
|233
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,32
|179
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,24
|135
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,13
|70
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,1
|57
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,07
|37
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,06
|31
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,05
|26
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,04
|25
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,04
|23
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,04
|22
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,03
|19
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,48
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,53
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,91
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,51
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|BTP
|MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 40,22
|292
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 29,2
|212
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 28,93
|210
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,69
|5
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,27
|2
|SAADET
|MUHAMMED İSMAİL BABA
|% 0,27
|2
|BTP
|SİNAN GÜLTEKİN
|% 0,14
|1
|MİLLET
|MEHMET SELİM AKDEMİR
|% 0,14
|1
|DEVA PARTİSİ
|ÖZGÜR AY
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 38,69
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 35,28
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 25,07
|184
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,68
|5
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,14
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,14
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?