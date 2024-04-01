MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|245
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|58.537
|Geçerli Oy
|:
|55.907
|Katılım Oranı
|:
|% 78,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,97
|23.467
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 27,28
|15.250
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,74
|13.274
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 2,25
|1.259
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,23
|685
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,99
|553
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,5
|279
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,47
|265
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,42
|233
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,32
|179
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,24
|135
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,13
|70
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,1
|57
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,07
|37
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,06
|31
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,05
|26
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,04
|25
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,04
|23
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,04
|22
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,03
|19
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,48
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,53
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,91
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,51
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|BTP
|MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 40,22
|292
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 29,2
|212
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 28,93
|210
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,69
|5
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,27
|2
|SAADET
|MUHAMMED İSMAİL BABA
|% 0,27
|2
|BTP
|SİNAN GÜLTEKİN
|% 0,14
|1
|MİLLET
|MEHMET SELİM AKDEMİR
|% 0,14
|1
|DEVA PARTİSİ
|ÖZGÜR AY
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 38,69
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 35,28
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 25,07
|184
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,68
|5
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,14
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,14
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
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Sizin düşünceleriniz neler ?