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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandıkta 74.232 seçmen oy kullandı. Açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %78,86 oldu. CHP %41,97 oy oranıyla birinci oldu.

01.04.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 245
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 58.537
Geçerli Oy : 55.907
Katılım Oranı : % 78,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,9723.467
AK PARTİREŞİT POLAT% 27,2815.250
MHPHASAN KARA% 23,7413.274
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 2,251.259
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,23685
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,99553
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,5279
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,47265
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,42233
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,32179
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,24135
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,1370
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,157
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0737
HKPHASAN BAYESEN% 0,0631
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,0526
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0425
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,0423
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0422
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0319
TKHUĞUR KAYA% 0,0318
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,48449
MHPADİL ÖZKAN% 31,53368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,91314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,516
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
BTPMUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 40,22292
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 29,2212
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 28,93210
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,695
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,272
SAADETMUHAMMED İSMAİL BABA% 0,272
BTPSİNAN GÜLTEKİN% 0,141
MİLLETMEHMET SELİM AKDEMİR% 0,141
DEVA PARTİSİÖZGÜR AY% 0,141
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 38,69284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 35,28259
AK PARTİMETİN POLAT% 25,07184
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,685
BTPAHMET KARTAL% 0,141
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,141

Kaynak: AA

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