Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliği seçimini YENİ Parti adayı Osman Bartal kazandı

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(DENİZLİ) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliği seçimine değinirken, "AKP'nin bakanlarının bizzat belediye meclis üyelerimize telefonla ulaşma ve mesaj attıklarına şahit oldum. Her türlü baskıyı, tehdidi ve şantajı, hukuksuz kuralları uygulamak istediler. Biz hem sözlü olarak hem de görsel olarak buna şahit olduk" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanması ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliği için yapılan seçimi YENİ Parti'nin adayı Osman Bartal kazandı.

Seçimin ardından YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ile YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün açıklamalarda bulundu.

Tüzün, seçim öncesinde AK Partili yöneticilerin belediye meclis üyelerine baskı uyguladığını iddia etti.

"AKP'NİN BAKANLARI VE MİLLETVEKİLLERİ MESAJ ATTI"

Tüzün, son yerel seçimlerde Şeniz Doğan'ın yüzde 60'a yakın oy alarak Merkezefendi Belediye Başkanı seçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Milli irade Şeniz Hanım'dan yanaydı ve kuşkusuz belediye meclisi üyelerimizden yanaydı. Belediye meclis üyelerimizin her biri bizimle yapmış olduğu birebir görüşmede, 'Şeniz Hanım'ın emanetine ve Merkezefendili hemşehrimizin emanetine yarın sandıkta namusumuz gibi, şerefimiz gibi, onurumuz olarak sahip çıkacağız' dediler. Ancak bunu bütün Denizli'ye de ifade etmem gerekirse dün akşam belediye meclis üyelerimizle birlikteydik. AKP'nin il başkanı, AKP'nin milletvekilleri, AKP'nin genel başkan yardımcıları, AKP'nin bakanları, bizzat belediye meclis üyelerimize telefonla ulaşma ve mesaj attıklarına şahit oldum. Her türlü baskıyı, tehdidi ve şantajı, hukuksuz kuralları uygulamak istediler. Biz hem sözlü olarak hem de görsel olarak buna şahit olduk. Hukuku bilmeyen, tanımayan bir anlayışla Türkiye'de yaşattıkları bu anlayışı Merkezefendi'de yaşatmak istediler. Ama bütün bu tekliflere, bütün bu baskılara, bütün bu şantaja boyun eğmeyen 22 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum."

"BUGÜN YENİ BİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇMEDİK"

Seçimin Merkezefendi halkının iradesine sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Tüzün, şöyle devam etti:

"Biz burada bugün yeni bir belediye başkanı seçmedik. Biz aynı zamanda 2029 yılında yapılacak mahalli idareler seçiminde belediye başkan adayımızı belirlemedik. Biz bugün burada Merkezefendi halkının bize emanet ettiği 115 bin oya sahip çıkarak değerli başkan vekili adayımızı belirledik ve arkasında durduk. Osman Başkanımız, yıllara sari tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, belediyeciliğin örnekleriyle, sosyal demokrat belediyeciliğin örnekleriyle Şeniz Hanım nasıl emanet ettiyse aynı emaneti yapacağı hizmetlerle Merkezefendi'ye gösterecektir. Kendisinden en ufak bir kuşkumuz ve tereddüdümüz söz konusu değildir.

"11 ÜYESİ OLAN GRUBUN NASIL 14 OYU ÇIKTI?"

Burada 21 YENİ Partili belediye meclis üyesi, 9 tane AKP'nin, 2 tane MHP'nin, Toplam 11. Ama çıkan oy sayısı 14. İşte Türkiye'de kurulmak istenen Cumhur İttifakı'na dahil olmak isteyen Butlan CHP'sinin de iş birliğini burada bir kez daha kanıtlamış oldular. 11 üyesi olan bir grubun nasıl 14 oyu çıktığına gözlerinizle tanıklık ettiniz. Aylardır söylediğimiz butlan CHP'siyle Cumhur İttifakı'nın gerek Ankara'da gerek Meclis'te gerekse diğer belediyelerde gerekse bugün Merkezefendi'de iş birlikçi olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldular."

Tüzün, "bütün baskı, tehdit ve şantaja asla boyun eğmeyeceklerini" ifade ederek, "Bu sandık gelecek, bu sandıkta kazanan YENİ Parti olacak. Bu inancımızı hiçbir zaman yitirmedik ve yitirmeyeceğiz. Yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında, anketlerde YENİ Parti Türkiye'de birinci partidir ve Denizli'de yapılacak ilk seçimde biz buradan hem birinci parti olarak hem de milletvekili sayımızı en az ikiye katlayarak, 6 milletvekili çıkararak Türkiye'de iktidar olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

HORZUM: "SEÇİMLE HAKKIMIZDAN GELEMEDİLER"

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da Şeniz Doğan'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Maalesef ülkemizin değişik illerinde yaşadığımız hukuksuzluğu 27 Ekim günü Denizli'de de yaşamıştık. Seçimle hakkımızdan gelemediler, milletin iradesini kesemediler. Şeniz Başkanımızı bir şafak operasyonuyla, çocuğunun gözyaşları arasında, eşiyle beraber maalesef içeriye aldılar. Son dönemde moda oldu. ya katıl ya hapse atıl. Ben buradan onlara katılmayıp onuruyla, haysiyetiyle direnen ve şu anda zindanlarda olan tüm belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"BU HUKUK BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

Başkan vekilliği seçiminin son güne bırakıldığını belirten Horzum, seçim salonundaki oturma düzenine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu 34. yapılan başkan vekilliği seçimi. 33'ünde 3 gün, 5 gün içinde yaptıkları halde Denizli'de bu seçimi son güne, 10. güne bıraktılar. Burada da ayrıca bir hukuksuzluk oldu. Dün itibarıyla valilik yetkilileri bizim meclis üyelerimizden grup başkan vekilimizi de çağırdı. Dedi ki, 'Şu oturma düzeninde burası YENİ Parti'nin, burası AK Parti'nin, burası MHP'nin, burası CHP'nin, burası bağımsızların. Arkada bir sırada güvenlik koridoru, koltuk boş' dediler. 'Salona giriş 09.30 buçuk' dediler. Ama maalesef salona geldiğimizde gördük ki bu hukuk, bu kural sadece muhalefet partilerine. Her yerde gördüğümüz ikili hukuk maalesef burada da cereyan etti. AK Parti İl Başkanı ve avanesi gelmiş, güvenlik koridoru dediğimiz yere oturmuşlar. Maalesef ne emniyet güçlerimizin ne divan başkanının onu çıkarmaya, kaldırmaya gücü de yetmedi. Orada da söyledim, burada da net bir şekilde söylüyorum: Bu hukuk bir gün herkese lazım olacak. Ayarını bozduğun kantar, gün gelecek seni de tartacak."

"PARA KASALARINI DEĞİL, HAYSİYETİNİ SEÇEN 21 MECLİS ÜYEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Horzum, milletten aldıkları güç ve yetkiyle hukukun üstünlüğünü savunarak yollarına devam edeceklerini belirtti. Horzum, şöyle konuştu:

"Şeniz Başkanımızı aldılar ve akabinde 10 günlük sürede ne para kasaları konuşuldu ne fiyatlar teklif edildi ne paralar gösterildi ne mevkiler, makamlar gösterildi meclis arkadaşlarımıza. Ben burada para kasalarını değil de haysiyetini seçen 21 meclis üyeme sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca burada hukuksuzluk kaybetmiştir. Burada kazanan adalet ve Merkezefendi'dir. Bu ülkenin onurlu insanlarıdır, dik duran insanlarıdır. O yüzden bütün meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi bir pırlantadır. Hepsi başkan vekilliği yapabilecek güçte, kapasitede ve öngörüde oldu. Ama hiçbir sorun yaşamadan, başta Şeniz Başkanımızın isteği, örgütümüzün kararına tam anlamıyla uyarak bugün bu seçimi gerçekleştirdik.

"MERKEZEFENDİ HALKI ÇOK GÜZEL BİR DERS VERMİŞTİR"

Biz biliyoruz ki biz bu görevimizi, biz bu siyaseti birileri gibi zenginleşme aracı olarak kullanmıyoruz. Biz millete hizmet için varız. Çocuklarımızın dertlerine derman olmak, vatandaşımızın acılarına merhem olmak için yapıyoruz. Yüzde 60'la almış, AKP'nin adayını ikiye katlamış bir belediyeyi hukuki oyunlarla, önce adliye sopasıyla, sonra hukuki oyunlarla almaya çalışanlara Merkezefendi halkıyla beraber çok güzel bir ders vermiştir. O yüzden Merkezefendi halkına da sonsuz teşekkür ediyorum."