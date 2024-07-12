Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nden Renkli Yıl Sonu Etkinlikleri

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılını renkli etkinliklerle sonlandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Güzeller güzeli özel bireylerimizin tüm başarılarına şahit olmak bizleri hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Onları çok seviyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 250 özel birey, yıl sonu etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerin ilk gününde özel bireylerin bir yıl boyunca emek vererek ürettikleri el işi ve sanatsal ürünleri, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, özel bireylerin el emeğiyle hazırladıkları ürünleri iki gün boyunca yakından görme ve değerlendirme fırsatı buldu.

Ayakta alkışlandılar

Programın ikinci gününde ise Engelsiz Yaşam Akademisi'nin 'Televizyon Dünyası' temalı performansı, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu. Gösteriye, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Marım, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Servet Tetik, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösteri, özel bireylerin sahne aldığı dans, müzik ve koreografi performanslarıyla dolu dolu geçti. Ayakta alkışlanan özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Aile gibiyiz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Akademimizin ve Alzheimer Yaşam Merkezimizin bizler için çok önemi ve kıymeti var. Biz buraları proje olarak görmüyoruz. Biz bu merkezlerimiz ile gönül birlikteliğimiz var. Hiçbir engeli olmayan bizler hayatımızı bu zor şartlar altında çok zor devam ettirirken onların ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları, zorlukları görüyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizdeki kursiyerlerimize ve ailelerimize destek oluyoruz. Onlarla aile gibi olduk. Bir bütün haline geldik. Ailelerimizi, çocuklarımızı üretimin içinde dahil ettik. Kağıt bardak üreterek bugün itibari ile harçlıklarını karşılayabiliyorlar. İnşallah yeni dönemde çocuklarımızın üretimin içinde olmasını daha da arttıracağız.

"Onlara baktıkça umut doluyoruz"

Onlarda öyle bir potansiyel var ki; çalışma azmi, hayatın içinde olma, hayata tutunma azmi var ki gerçekten inanılmaz. Onlara baktıkça umut doluyoruz. Yanlarına gittiğimde onlardan umut alıyorum, onlardan enerji alıyorum. Ailelere, annelere babalara sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çocuk yetiştirmek çok zor. Sizin işiniz daha zor. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi gördükçe, ben de çok mutlu oluyorum. Engelsiz Yaşam Akademisi olarak özel bireylerimizin potansiyellerini keşfetmelerine ve sanatla ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. Bu yıl sonu etkinlikleri, onların yeteneklerini sergilemeleri ve toplumla buluşmaları adına önemli bir rol oynuyor. Özel bireylerimiz, gösterdikleri performans ile hepimize çok güzel anlar yaşattılar. Güzeller güzeli özel bireylerimizin tüm başarılarına şahit olmak bizleri hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Onların kendilerini yalnız hissetmemesi ve sosyalleşmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz onları çok seviyoruz."