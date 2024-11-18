Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları

Merkezefendi Belediyesi\'nden Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları düzenleyecek. Sınavlar, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

18.11.2024 16:56  Güncelleme: 17:12
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları gerçekleştirilecek. Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Başarıya gideceğinize inandığımız bu yolda, sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Belediye, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleyecek. Haziran ayına kadar her ay düzenli şekilde yapılacak sınavların ilki 30 Kasım Cumartesi günü ve 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.00'da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda olacak.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.

"Güzel yarınlara sizlerle birlikte yürüyeceğiz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı, üniversite sınavına hazırlanan sevgili gençler; Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sizlere destek olmak amacıyla, Haziran ayına kadar her ay düzenli olarak ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştireceğiz. Alacağınız sonuçlara göre durumunuzu net olarak görecek ve çalışma programınızı bu doğrultuda, daha verimli bir şekilde planlayabileceksiniz. İlk olarak 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da TYT, 1 Aralık Pazar günü saat 10.00'da AYT deneme sınavları Bereketler Toplantı ve Sergi Salonumuz'da olacak. Başvurularınızı Merkezefendi Belediyemizin web sitesinden yapabilirsiniz. Başarıya gideceğinize inandığımız bu yolda, sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel yarınlara sizlerle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları - Son Dakika

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