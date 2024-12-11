Merkezefendi Belediyesi'nden Yeni Ekmek Büfeleri - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Yeni Ekmek Büfeleri

Merkezefendi Belediyesi, ekonomik ve kaliteli ekmek tüketimini desteklemek amacıyla 3 yeni 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfesini hizmete açtı. Yeni büfelerle birlikte toplamda 28 noktada hizmet verilmeye başlandı.

11.12.2024 12:45
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli ekmek tüketimine destek olmak amacıyla üç 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfesini daha hizmete açtı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahallemize kurduğumuz yeni büfelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Halk Ekmek büfelerinin sayısını artıyor. Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahallesi'ne kurulan büfe ile 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfe sayısı 28'e yükseldi. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 28 ayrı noktada hizmet veriyor.

"Vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşerilerimizin günlük ekmek ihtiyacını ucuz ve kaliteli bir şekilde karşılamak için, Merkezefendi Halk Ekmek Büfelerimizin sayısını artırarak ilçemizin geneline yaymaya devam ediyoruz. Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahallemize kurduğumuz yeni büfelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Yeni kurulan 26'ncı büfe, Sevindik Mahallesi 2311 Sokak basketbol sahası önünde; 27'nci büfe, Yenişehir Mahallesi 25 Sokak Rukiye Urhan Anaokulu yanında ve 28'inci büfe ise Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi Merkezefendi Halk Et Mağazası önünde hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Yeni Ekmek Büfeleri - Son Dakika

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