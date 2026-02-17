Merkezefendi Belediyesi, "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"Ne Layık Görüldü

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali, Tiyatro Gazetesi Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"ne layık görüldü.

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri, 2025–2026 döneminde tiyatro sanatına değer katan kişi, kurum ve kuruluşların değerlendirildiği süreç sonucunda sahiplerini buldu. Ödül töreni, İstanbul'da Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali Ödülü, Merkezefendi Kent Tiyatrosu adına temsilen Zeynep Elif Yağcı'ya takdim edildi.

Ödül töreninde, Belediye Başkanı Şeniz Doğan başta olmak üzere festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Merkezefendi Belediyesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür edildi.

Kültür ve sanat alanında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Tiyatro Gazetesi 11. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali Ödülü'ne layık görülen Merkezefendi Kent Tiyatromuz, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Çocuklarımızı sanatla buluşturan, tiyatronun evrensel diliyle geleceğe umut eken bu değerli başarı; özverinin, ekip ruhunun ve sanata duyulan derin sevginin bir sonucudur. Bu prestijli ödülü Merkezefendi'ye kazandıran Merkezefendi Kent Tiyatromuzun tüm sanatçılarını, emek veren teknik ekibini ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyor; sahnedeki başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, sanatı yaşamın merkezine alan çalışmaları desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."