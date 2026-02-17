Merkezefendi Belediyesi, "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"Ne Layık Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkezefendi Belediyesi, "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"Ne Layık Görüldü

17.02.2026 11:45  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali, Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, İstanbul'da gerçekleştirilen bir törende takdim edildi ve bu başarı, çocukların sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali, Tiyatro Gazetesi Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"ne layık görüldü.

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri, 2025–2026 döneminde tiyatro sanatına değer katan kişi, kurum ve kuruluşların değerlendirildiği süreç sonucunda sahiplerini buldu. Ödül töreni, İstanbul'da Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali Ödülü, Merkezefendi Kent Tiyatrosu adına temsilen Zeynep Elif Yağcı'ya takdim edildi.

Ödül töreninde, Belediye Başkanı Şeniz Doğan başta olmak üzere festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Merkezefendi Belediyesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür edildi.

Kültür ve sanat alanında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Tiyatro Gazetesi 11. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali Ödülü'ne layık görülen Merkezefendi Kent Tiyatromuz, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Çocuklarımızı sanatla buluşturan, tiyatronun evrensel diliyle geleceğe umut eken bu değerli başarı; özverinin, ekip ruhunun ve sanata duyulan derin sevginin bir sonucudur. Bu prestijli ödülü Merkezefendi'ye kazandıran Merkezefendi Kent Tiyatromuzun tüm sanatçılarını, emek veren teknik ekibini ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyor; sahnedeki başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, sanatı yaşamın merkezine alan çalışmaları desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, İstanbul, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi, 'Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü'Ne Layık Görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:53:34. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi, "Yılın Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali Ödülü"Ne Layık Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.