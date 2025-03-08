Merkezefendi'de Ramazan Ayı Özel Konseri

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin ramazan ayı özel etkinlikleri kapsamında Türk müziğinin sevilen ismi Fatih Erkoç, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Başkan Şeniz Doğan, "Bu akşam, Merkezefendi Belediyesi olarak ramazan ayının manevi atmosferine yakışır, gönüllerimizi coşturan, ruhumuzu dinlendiren özel bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği "Ramazan Ayı Özel Programı" kapsamında sevilen sanatçı Fatih Erkoç sahne aldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki konsere CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonu dolduran müzikseverler, Erkoç'un özel yorumu ve güçlü sesiyle keyifli bir ramazan akşamı yaşadı. Erkoç, sevilen şarkılarının yanı sıra ramazan ayına özel eserler de seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Ramazan ayının huzurunu ve birlikteliğini yaşadıklarını belirten Doğan, "Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu akşam, Merkezefendi Belediyesi olarak ramazan ayının manevi atmosferine yakışır, gönüllerimizi coşturan, ruhumuzu dinlendiren özel bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte değerli sanatçımız Fatih Erkoç'un şarkılarını dinledik. Erkoç'u ilçemizde, bu merkezimizde konuk etmek; hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi memnun etti. Sanatçımız Fatih Erkoç ve ekibine, bizleri bu güzel akşamda yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.