Mersin 33 Kart Kullanım Alanları Genişliyor - Son Dakika
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Mersin 33 Kart Kullanım Alanları Genişliyor

Mersin 33 Kart Kullanım Alanları Genişliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ödeme kolaylığı ve indirim fırsatları sunan 'Mersin 33 Kart' uygulamasının kullanım alanlarını artırmaya devam ediyor. Ulaşım, restoranlar ve fatura ödemelerinde kullanılan kart, önümüzdeki dönem daha fazla kampanya ve indirim sunacak.

17.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu 'Mersin 33 Kart'ın kullanım alanları artıyor. Ulaşımdan restoranlara, fatura ödemelerinden otopark hizmetlerine kadar birçok yerde kullanılabilen 33 Kart ile vatandaşlara hem ödeme kolaylığı sağlanıyor hem de çeşitli indirim fırsatları sunuluyor. 33 Kart'ın kentteki kullanımı arttıkça, vatandaşlara sağlanan kampanya ve indirimler de artmaya devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden olan İmar İnşaat A.Ş bünyesinde devam ettirilen 'Mersin 33 Kart' uygulamasını kente yaymayı hedefliyor. Akıllı şehir uygulamalarından biri olan 33 Kart'ın Mersin'deki kullanım alanları günden güne artırılıyor. Ulaşımdan restoranlara, fatura ödemelerinden otopark hizmetlerine kadar birçok yerde kullanılabilen 33 Kart ile vatandaşlara hem ödeme kolaylığı sağlanıyor hem de birçok indirim fırsatı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm toplu taşıma araçlarının yanı sıra; Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü ile Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olan 33 Kart, kısa süre sonra kentte faaliyet gösteren tüm kooperatif ve özel halk otobüslerinde de geçerli olacak. 33 Kart kullanarak hem ulaşımda hem de Denizkızı A.Ş'ye bağlı kafe ve restoranlarda indirimlerden yararlanan vatandaşlar, kartın yaygınlaşmasıyla daha çok kampanya imkanına kavuşacak. Vatandaşlar 33 Kart'ı Tarsus Doğa Parkı ile Büyükşehir'e bağlı otoparklarda da kullanabiliyor.

Forum, Taşucu, Büyükeceli, Toroslar, Meşot, Yalınayak, Karacailyas, Tarsus Yarenlik, Tarsus Yeni Mahalle ve MESKİ Genel Müdürlüğü'ne yerleştirilen kiosklarda 33 Kart ile su faturalarını ödeyen vatandaşlar, yüzde 5 indirimden de faydalanıyor.

"Kartın büyümesi ve yaygınlaşması bir ölçek ekonomisi yaratıyor"

Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürü Emir Can Özgür, yaklaşık 2,5 yıl önce altyapısı değiştirilip kullanıma sunulan 33 Kart'ın yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 ay içinde kent merkezinde faaliyet gösteren tüm dolmuş, kooperatif ve özel halk otobüslerini sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugün itibariyle belediye otobüslerimiz haricinde, 630 araç aktif olarak 33 kart kullanıyor. Kasım sonu itibariyle bu sayı 700 civarına gelecek" dedi.

Kartın büyümesi ve yaygınlaşmasının ölçek ekonomisi yarattığını belirten Özgür, "Biz bunu kullanımda indirim ve bazı kampanyalarla vatandaşa yansıtıyoruz. Örneğin bugün bir halk otobüsüne binen vatandaş nakit parayla 25 lira ücret öderken; kartı kullandığında bu 23 liraya, bazılarında ise 22,5 liraya düşüyor. Aynı şekilde öğrenci binişlerinde de yaklaşık 2-2,5 liralık indirim sağlanıyor" diye konuştu.

"33 Kart'ın yaygınlaşması; indirim yapması ve ücret avantajı sağlaması açısından önemli"

33 Kart'ın fatura ödemelerinde de kullanıldığını sözlerine ekleyen Özgür, "Bu kartla su faturalarınızı da ödeyebiliyorsunuz. Şehrin 10 noktasında, kiosk dediğimiz bankamatik cihazlarımız var. Bu cihazlarla su faturası ödeyebiliyorsunuz. Su faturalarımızı 33 Kart kullanarak ödersek, faturada yüzde 5 indirim sağlanıyor. Yine 33 Kart kullanarak Denizkızı işletmelerine ait kafelere, restoranlara geldiğinizde, dönem dönem çeşitli kampanyalar yapılıyor. Kart yaygınlaştıkça, kullanımı arttıkça bu avantajlar da artmaya devam edecek. Kartımız, belediyemize ait tüm otoparklarda ve Tarsus Doğa Park'a girişte de geçerli. 33 Kart'ın yaygınlaşması; indirim yapması ve ücret avantajı sağlaması açısından önemli. Kart ne kadar yaygınlaşır, ne kadar büyürse, vatandaşlarımıza o kadar indirim ve ödeme avantajı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kiosk noktaları şu şekilde:

Tarsus Yeni Mahalle/ Pazar yeri, MESKİ Veznesi Önü

Tarsus Yarenlik Alanı

Karacailyas/ Karacailyas Mah. Toroslar Caddesi ile Kışla Caddesi kesişimi

MESKİ Genel Müdürlüğü önü

Yalınayak/ PTT Yalınayak Şubesi önü

Forum AVM Güney girişi

Taşucu/ Eski Taşucu Belediyesi Binası, MESKİ veznesi önü

Büyükeceli/ D 400 ile Gülnar Yolu kesişimi köşesi

Toroslar/Kuvayi Milliye Caddesi, Toroslar Belediyesi'nin güneyindeki 50528 No'lu durağın yanı

MEŞOT

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin 33 Kart Kullanım Alanları Genişliyor - Son Dakika

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