Mersin Akdeniz'de 450 çocuk portatif havuzlarda 2 haftalık yüzme eğitimi aldı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yüzme kursuna 450 çocuk katıldı. Madımak Parkı'na kurulan portatif havuzlarda iki hafta süren eğitimde çocuklara yüzmenin temel teknikleri ve havuz kullanım kuralları öğretildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sportif faaliyetlerin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde açılan kursa katılan 450 çocuğa yüzme eğitimi verildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Madımak Parkı'nda konuşlandırılan portatif yüzme havuzlarında yapıldı.
Gruplar halinde düzenlenen kurslara 450 çocuk katıldı.
Çocuklar, iki hafta süren eğitimde yüzmenin temel tekniklerinin yanı sıra havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan sportif faaliyetleri önemsediklerini belirtti.
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