Mersin Akdeniz'de Kazanlı Mahallesi yollarında yenileme çalışması yapıldı
Mersin Akdeniz Belediyesi, Kazanlı Mahallesi'ndeki yıpranan yollarda yenileme çalışması başlattı. Ekipler, yolları düzenleyip temizlerken sokakları daraltan çalı ve bitkileri de budadı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yıpranan yollarda yenileme çalışması yürütüldü.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Mahallesi'ndeki yollarda çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle düzelttikleri yolların temizliğini yaptı.
Çalışma kapsamında mahalledeki sokakları daraltan çalı ve bitkiler de budandı.
Kaynak: AA
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