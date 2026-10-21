Mersin Akdeniz\'de zabıta kaldırım işgaline geçit vermedi, uymayanlara tutanak tuttu

Mersin Akdeniz'de zabıta kaldırım işgaline geçit vermedi, uymayanlara tutanak tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, işlek noktalardaki iş yerlerinde yol ve kaldırım işgali denetimi yaptı. Geçişi güçleştiren tezgah, masa, sandalye, tabela ve motorlu araçlar kaldırıldı; işletmelere uyarı yapıldı, uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçenin işlek noktalarındaki iş yerlerini inceledi.
Denetimlerde, vatandaşların geçişini güçleştirdiği belirlenen noktalardaki tezgah, masa, sandalye, tabela ve motorlu araçların kaldırılması sağlandı, işletmelere uyarılarda bulunuldu.
Uyarılara uymadıkları belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, esnaflara ceza uygulamadan önce uyarı yaptıklarını belirtti.
Sivaslıoğlu, kaldırımların yayalara ait olduğu ve geçişin zorlaştırılmaması gerektiğine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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