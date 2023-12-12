Mersin Akdeniz ilçesinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışması yürütüldü.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme yatırımlarını Çay, Barış, Mahmudiye, Nusratiye, Hamidiye, Güneş, Gündoğdu, Yeni ve Şevket Sümer mahallelerinde sürdürdü.
Asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştiren ekipler, kaldırımları yeniledi.
Ekipler, Çankaya, Huzurkent ve Kazanlı mahallelerindeki okul ile camilerde de bakım yaptı.
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