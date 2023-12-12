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Mersin Akdeniz ilçesinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı - Son Dakika
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Mersin Akdeniz ilçesinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme yatırımlarını sürdürerek, mahallelerdeki kaldırımları yeniledi ve asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, Çankaya, Huzurkent ve Kazanlı mahallelerindeki okul ve camilerde de bakım yapıldı.

Mersin Akdeniz ilçesinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı
12.12.2023 - 16:06,
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışması yürütüldü.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme yatırımlarını Çay, Barış, Mahmudiye, Nusratiye, Hamidiye, Güneş, Gündoğdu, Yeni ve Şevket Sümer mahallelerinde sürdürdü.

Asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştiren ekipler, kaldırımları yeniledi.

Ekipler, Çankaya, Huzurkent ve Kazanlı mahallelerindeki okul ile camilerde de bakım yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Akdeniz ilçesinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı - Son Dakika
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