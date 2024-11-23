Mersin Balığı Yavrusu Üretimi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Mersin Balığı Yavrusu Üretimi Yaygınlaşıyor

Mersin Balığı Yavrusu Üretimi Yaygınlaşıyor

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü, mersin balığı yavrusu üretimiyle ticaret ve sürdürülebilirlik hedefliyor.

23.11.2024 12:49
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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve havyarı değerli olan mersin balığı yavrusu ürettiklerini belirterek, özel sektöre ticaretini yapmaları için çağrıda bulundu.

Antalya'da ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla organize edilen Growtech Antalya Tarım Fuarı, 4 gün boyunca yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Fuarda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen mersin balığı da sergilendi.

Enstitü müdürü Erkan, AA muhabirine, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan balığın üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 12 yıl önce AR-GE çalışması başlattıklarını söyledi.

Hazar ve Karadeniz'de yaşayan bir tür olan balığın Akdeniz'de üretimini başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Erkan, balığın bölgeye adapte olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla her yıl ürettikleri yavruları denize bıraktıklarını anlatan Erkan, mersin balığını popülasyonunu yaygınlaştırarak havyarını ihraç etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Balığın havyarı kıymetli

Özel sektöre mersin balığının ticaretini yapmaları için çağrıda bulunan Erkan, şunları söyledi:

"Şu anda elimizde 20 bin mersin balığı yavrusu var, bunları özel sektöre verebiliyoruz. Mersin balığının yumurtası yani havyarı kıymetli. Kilogramı bin dolardan 10 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Üreticilerimiz için çok önemli. Alternatif bir gelir kaynağı diyebiliriz. Üreticilerimizin bu türü üreterek, ihraç etmesini hedefliyoruz. Biz bu amaçla yetiştiricilik prosedürünü oluşturduk. Üreticilerimizi çağırıyoruz, eğitimler veriyoruz. İsterlerse yavru balık temin ediyoruz."

Erkan, hem bu türün doğadan yok olmasını önlemeyi hem de ticari faaliyete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fethiye bölgesindeki bazı alabalık üreticilerine mersin balığı yavrusu verdiklerini aktaran Erkan, "Onlar şimdi büyütüyorlar, ilerleyen dönemde bugün benim konuştuklarımı onlardan duymak istiyoruz. 'Üretiyoruz, elimizde var, satıyoruz.' demelerini bekliyoruz. Enstitümüz alabalığı da ilk üreten kuruluş, şu anda Türkiye alabalık üretiminde Avrupa'da birinci. Çupra, levreği kontrollü şartlarda ilk üreten kuruluşuz, gururla söylüyorum, çupra, levrek üretiminde dünya birincisiyiz." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Erkan, ileriki dönemde mersin balığı konusunda da önemli bir üretim merkezi haline gelebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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