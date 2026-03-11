Mersin Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı görevliler hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde belediyeye giden ekipler arama yaptı. Bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.