Mersin Belediyesi'nden Deniz Kirliliğine 20,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Mersin Belediyesi'nden Deniz Kirliliğine 20,5 Milyon TL Ceza

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile denizi kirleten bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı. Başkan Seçer, denizden asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

18.12.2024 18:22  Güncelleme: 18:24
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile liman içerisinde denizi kirleten bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uygulanan cezaya ilişkin "Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyesinden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme (EGD) Sistemi ile liman içerisinde denizi kirleten bir gemiye, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir  Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken Başkan Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20,5 milyon TL ceza yazdık. Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin Belediyesi\'nden Deniz Kirliliğine 20,5 Milyon TL Ceza
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Belediyesi'nden Deniz Kirliliğine 20,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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