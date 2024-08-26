Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Yaza Veda Festivali'ne Katıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Aydıncık Yaza Veda Festivali'ne katıldı. Seçer, "Bu ülkeyi Atatürk'ün peşinden giden belediye başkanları kalkındıracak. Bizim belediyelerimizde birlik, bereket var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Belediyesi'nin düzenlediği 1. Aydıncık Yaza Veda Festivali'ne katıldı. İncekum Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivalde konuşan ve Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ile birlikte hizmetlerini sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Seçer, " Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık Belediyesi hiç fark etmiyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ailesi var Aydıncık'ta, beraber kalkındıracağız, büyüteceğiz" diye konuştu. Sahildeki belediyelerin neredeyse tamamının CHP'li olduğunu kaydeden Seçer, "Bir Bozyazı kaldı, bir dahaki seçimlerde alacağız. 13 ilçenin tamamında çalışan, üreten, vatanını, milletini gerçekten seven, özünden Atatürk'ün peşinden giden belediye başkanları olacak" ifadelerini kullandı.

"Göreve geldiğimizden beri ayrım yapmadan hizmet ediyoruz"

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren ayrım yapmadan her yere eşit hizmet verdiklerinin altını çizen Seçer, "5 yıldır duydunuz mu, 'Büyükşehir ayrımcılık yapıyor. Kendisine oy verenlere ayrı, vermeyen mahalleler ayrı davranıyor. Oy verenlerin yolunu yapıyor, oy vermeyenlerin yapmıyor'. Muhtarlarım böyle bir şey oldu mu, olmaz. Ayrım yapmak, adaletsizlik, dinen, imanen, vicdanen, hukuken olmaz. Biz bunu reddediyoruz" sözlerine yer verdi. Seçer, "Türkiye ne çekiyorsa bundan çekiyor. Kavgadan, gürültüden, ayrımcılıktan, dininizi, milliyetinizi istismar edenlerden çekiyor. Atatürk Türkiye'sinde umut ediyorum bundan sonra 7 bölgede kuzeyden, güneye, doğudan batıya 86 milyon kardeşçe yaşayacak. 100 yıl önce olduğu gibi nasıl bir araya geldi, Türk insanı bu kadim topraklarda ülkesini emperyalistlerden kurtardı, Cumhuriyetini kurdu aynı ülkü ile aynı amaçla çalışacağız. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

"Bizim belediyelerimizde birlik, dirlik, bereket var"

Seçer, "Tarihi limanıyla, turizmi ile örtü altı tarımıyla çalışan, üreten bir halkımız var. Aydıncıklı vatandaşlarımızı seviyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ama daha iyisini yapmaya gayret ederek hizmet edeceğiz, hiçbir endişeniz olmasın" dedi. Geçirilen 5 yıldan çok daha iyi bir noktada olduklarını söyleyen Seçer, "Geçtiğimiz 5 yılda olumsuzluklar çoktur. Ekonomik olarak belediyemiz sıkıntılar aşmak zorundaydı, hepsi düzene girdi. Bir evde birlik, dirlik varsa bereket olur. Bizim belediyelerimizde birlik, dirlik, bereket var" ifadelerini kullandı.

"Aydıncık'a gece-gündüz çalışıp üreten bir Başkan lazımdı"

İlçeye gelecek 5 yılda çok daha güzel hizmetler yapacaklarını kaydeden Başkan Seçer, "Özkan Başkanımla Aydıncık konusunda hep konuştuk. Bu Aydıncık'ın evladı Aydıncık'ı gece gündüz düşünüyor. Başkanım 'Bizim arıtmayı bu dönem lütfen yapın, biliyorum maliyeti çok yüksek. Sakın ola Aydıncık'ın nüfusu az, bunun maliyeti çok deme benim hatırım var. Ben senin kardeşinim başkanım, çok istiyorum bunu' diyor. İşte size böyle dişiyle, tırnağıyla, memleketine, görev yaptığı yere, gece-gündüz çalışıp üreten bir Başkan lazımdı" dedi.

"Sanatın ve kültürün olmadığı yerde toplum çürür"

Seçer, "Biz sanatı, sanatçıyı seviyoruz. Sanatın ve kültürün olmadığı yerde toplum çürür. Sanat da, sanatçı da bizim için önemlidir, değerlidir. Bir toplumun kültürü, sanatçısı, yazarı, şairi, çizeri vardır. Eğer yoksa o toplum sönmüştür, bitmiştir, yok olmuştur. Bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan milletimizin kültürü, sanatı, şairi, Hacı Bektaş'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Yaşar Kemal'i, dünyada ses getiren Nazım Hikmet'i vardır. Bu topraklar bu sanatçıları yetiştirdi, bu düşünürleri yetiştirdi, bu önderleri yetiştirdi" diye konuştu.

"Başkan Seçer'e desteklerinden, bize güvendiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Kısıtlı alanlarda üretim yapmaya devam eden ilçe sakinlerinin eğlenmeyi hak ettiğini kaydederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, "Ben ailemle gurur duyuyorum. Benim ailem çalışkandır, güvenilirdir, özverilidir. Bu memleketin her karış toprağını oya işler gibi işleyerek ürettikleri ürünlerinden kazandıkları paranın da kıymetini çok iyi bilir. Bunlar bizi bir araya getiren, bizi bir arada tutan ve birbirimize daha sıkı, daha samimi olarak sarılmamızı sağlayan etkinliklerdir" dedi. Kılıçarpa, "'Daha iyi, yaşanabilir, kaliteli bir Aydıncık mümkün' demiştik. Bu odakta durmadan çalışıyoruz, çabalıyoruz. En önemli destekçimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, katkılarından, bize güvendiklerinden ve inandıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" diyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Festivalde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır da birer konuşma yaptı. Festival, sanatçı Zara'nın, Aydıncık halkı için birbirinden güzel şarkılar seslendirmesiyle sona erdi.