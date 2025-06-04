Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Bayram Mesajı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bayramın birleştirici ruhuyla, son dönemde ülkemizin yaşadığı zorlukları el birliği ile aşacak, en kısa zamanda hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği günlere ulaşacağız. İnanıyorum ki bolluk ve bereketin sofralardan taştığı, emeklilerimizin torunlarına, işçilerin evlatlarına bayramın coşkusunu yaşatabildiği, gençlerin gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşadığı günler yakın. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu bayramda da her an görevimizin başında, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Seçer'in mesajı şöyle:

"Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güçlendiği Kurban Bayramı'nı karşılıyoruz. Bu bayram da sevdiklerimizle bir araya gelerek gelenek ve göreneklerimizi yaşatacak ve birlik içinde bu güzel günleri yaşayacağız. Akrabalarımızı ve hastaları ziyaret edecek, bayram boyunca çocukları sevindirecek, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşacak ve dargınlıklara son vererek bayramın ruhuna uygun hareket edeceğiz.

Bayramın birleştirici ruhuyla, son dönemde ülkemizin yaşadığı zorlukları el birliği ile aşacak, en kısa zamanda hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği günlere ulaşacağız. İnanıyorum ki bolluk ve bereketin sofralardan taştığı, emeklilerimizin torunlarına, işçilerin evlatlarına bayramın coşkusunu yaşatabildiği, gençlerin gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşadığı günler yakın. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu bayramda da her an görevimizin başında, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Hoşgörünün daim olduğu, bereketle, afiyetle ve memnuniyetle dolu bir bayram diliyor, tüm Mersin halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."