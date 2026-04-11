Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çimsa Çbk Mersin Takımı ile Buluştu

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, EuroCup şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin takımını konuk etti.

ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup Women'da elde ettiği şampiyonluğun ardından kupayla birlikte Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, ÇİMSA ÇBK Mersin'in Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Kulüp Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulüp yöneticileri, kulüp teknik ekibi ve takım oyuncuları yer aldı.

Takımı tebrik eden Başkan Seçer, rakibin de güçlü olduğunu ve buna rağmen gösterilen sıkı mücadele sonucu galibiyetin elde edildiğini ifade etti. Seçer, "Birkaç teşekkürüm var. Bir tanesi tabii ki ülkemizin ismini Avrupa'da hatta dünyada duyurduğunuz için bir de belediye başkanlığı görevimden dolayı, şehrimin ismini hem Türkiye'de hem Avrupa'da duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu başarı tarifi olmayan, kentim için çok büyük bir zenginlik. Bu zenginliği de sizler sağladınız" dedi.

"ÇBK Mersin başarılara alışık bir takım"

ÇBK Mersin'in kendini ispatlamış bir takım olduğunu belirten Seçer, "ÇBK Mersin başarılara alışık bir takım, yeni bir takım değil. Herkes tarafından bilinen ve takip edilen bir takım. EuroCup şampiyonluğu takım için farklı bir seviye oldu. Geçmiş birikimlerinizi de düşünerek çok daha iyi başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Kentime değer katan ÇBK Mersin'e bundan sonra da destek vereceğim" diye konuştu.

Seçer, ÇBK Mersin gibi kenti temsil eden spor kulüplerini o şehirde yaşayan herkesin desteklemesi gerektiğini belirterek bu durumun hem takım ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de seyirci kitlesi özelinde değerlendirildiğini aktardı. Seçer, "Maçta seyirci desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. 7 binden fazla insan vardı ve tüm salon doluydu. Üstelik salonun enerjisi de yüksekti ve bu durum müsabakalarda önemli. Salondaki enerji sahadaki oyunculara da yansıyor" ifadelerini kullandı. Takıma olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyeceğinin altını çizen Seçer, "Kentime değer katan bu kulübün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçisi olmaya devam edeceğim. Mersin için bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyükşehir'in spora destekleri büyük"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin spora desteğinin büyük olduğunu vurgulayan ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ise "Ne zaman yanınıza gelsek destek oldunuz. Şehir adına spora yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kulübün 10 yıl önce büyük çabalarla kurulduğundan söz eden ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu da büyük bir aile haline geldiklerini belirtti. 10 yıl içerisinde birçok kez uluslararası başarı elde edildiğini belirten Adalıoğlu, "Şampiyonluğu yakaladık. Burada en büyük pay oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve diğer çalışanlarımızındır. Anadolu'dan çıkan kent takımı bir ilki gerçekleştirdi. Artık tartışılmaz olarak Mersin bir basketbol kenti oldu" diye konuştu. Seçer'in spora yakınlığına ve Büyükşehir'in katkılarına değinen Adalıoğlu, "Ne zaman gelsek kapınız hep açık oldu. Her zaman hem maddi hem manevi desteklerinizi verdiniz. Sizin huzurunuzda bir kez daha tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kente daha çok kupa getireceğiz"

Mersin'in diğer illerde de konuşulduğundan ve spora verilen desteklerin öneminden söz eden ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, "Kent adına her şey için teşekkür ederiz. Takıma verdiğiniz destekler ortada. Kente daha çok kupa getireceğimize söz veriyoruz" dedi.