Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Lgs Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması'nda konuşan Başkan Vahap Seçer, gençlere hitap ederek eğitimin ve özgür düşüncenin önemine vurgu yaptı. Muasır medeniyetler seviyesine ancak özgür ve demokratik gençlerle ulaşılabileceğini belirten Seçer, "Dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu, savaşların olmadığı bir dünyayı siz gençler gerçekleştireceksiniz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması"nda yer aldı. Yarışmaya, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki 21 kurs merkezinden 63, Çamlıyayla ilçesinde etüt desteği alan 3 öğrenci olmak üzere toplam 66 LGS öğrencisi katıldı.

"Yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden"

Programda gençlere hitap eden Başkan Seçer, "Hepimizin sesi gür çıksın. Hepimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edelim, fikirlerimizi özgürce konuşalım. Demokrasi ve özgürlük budur" diyerek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine özgür ve demokratik gençler ile çıkılabileceğini vurguladı. Yarının umudu gençleri ve çocukları çok sevdiğini söyleyen Seçer, "Türkiye'nin ve dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu, savaşların olmadığı bir dünyayı istikbal vadeden siz gençler gerçekleştireceksiniz. Onun için sizlerin üzerine titriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gideceğiz"

Seçer, sosyal devlet anlayışının, bir devleti saygın kılan temel unsurlardan biri olduğunu ve belediyelerin de devletin önemli kurumları arasında yer aldığını vurguladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye başkanlarının, doğru ve yerinde hizmetler ürettiğini belirten Seçer, "Burada olma ve eğitim merkezlerini oluşturma nedenimiz daha güzel bir ülke ve daha güzel bir dünya var etmek. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demiş, onun peşinden gideceğiz. Hurafelerin, yalanların değil; gerçek pozitif bilimlerin peşinden gideceğiz. Eğer dünyada saygın bilim insanları, doktorlar, mühendisler, siyaset insanları, sporcular ve sanatçılar yetiştirirsek Türkiye dünyada daha saygın şekilde tanınır. Atatürk'ün de dediği gibi; muasır medeniyetler seviyesine erişmiş, dünyayla rekabet eden, dünyaya barış ve kardeşlik içinde yaşamanın katkısını veren, insanların mutlu, huzur ve refah içerisinde olduğu bir dünyaya katkı sunduğu için Türkiye'ye saygı duyulur" diye konuştu.

"Eğitim sistemi gençlerimizi yarışa sokuyor"

Gençlerin iyi bir gelecek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve iyi bir eğitim ile geleceklerini inşa etmek istediklerini, ancak Türkiye'deki sınav sisteminin rekabetçi olduğunu belirten Seçer, "Hepiniz çalışıyorsunuz. Arzu ederiz ki böyle bir yarışma olmasın. Çocuklarımız istediği okullara gidebilsinler ama günümüz Türkiye koşullarında bu mümkün değil. Şu anda öyle bir eğitim sistemimiz var ki mutlaka bizi yarışa sokuyor. Ama siz stres yapmayın. Eğer düzenli olarak çalışmalarınızı yapıyor, derslerinizi takip ediyor ve öğretmenlerinizi can kulağıyla dinliyorsanız endişe etmenize gerek yok. Emin olun sonuçta başarı size gelecektir" dedi.

"Geleceğe güzel gençler yetiştirmek için katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum"

Gençlerin ve velilerin memnuniyetinin temel sebebinin öğretmenler olduğuna dikkat çeken Seçer, "Huzurlarınızda eğitim kurumlarımızda sizlere destek veren, yardımcı olan, hangi görevde olursa olsun tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sizin büyükleriniz, abileriniz, ablalarınız. Elbette ki her şey ders değil. Siz genç bireylersiniz; sizin duygularınız, yaşadığınız sorunlar, zorluklar, güzel ve mutlu günler var ama bunun yanında üzüldüğünüz günler de var. Öğretmen; sizi sadece eğitime tabi tutan, pozitif bilimleri, matematiği kimyayı ya da diğer dersleri öğreten değil, aynı zamanda hayata tutunabilmeniz için size yardımcı olan büyüklerinizdir. Bir aile bireyi gibidir. Bu nedenle öğretmenlerimizin sizinle olan ilişkisini önemsiyoruz ve mutlulukla ifade edeyim ki hakkıyla yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mersin, Türkiye'nin bir özetidir"

Seçer, kentin çok kültürlü yapısına ve gençler için taşıdığı potansiyele dikkat çektiği konuşmasında Mersin'in, Türkiye'nin bir özeti olduğunu vurguladı. Mersin'in coğrafi konumu ve limanı sayesinde gelişen bir şehir olduğuna işaret eden Seçer, "Değerli gençler; Mersin'imiz çok önemli bir kent. Türkiye haritasına baktığınız zaman coğrafi konumuyla ve sosyolojisiyle Türkiye'yi Mersin'de bulabilirsiniz. Mersin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu ve büyüttüğü bir kent. Mersin, 200 yıllık tarihi olan genç bir kent. Mersin'in bu coğrafi konumu ve limanı ile Doğu Akdeniz çanağının dünyaya açılan önemli bir kapısı olması, Mersin'i ihya eden en önemli unsur. Türkiye'nin her yerinden insanlar, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için büyüyen ve gelişen Mersin'e gelmiş" diye konuştu.

Mersin'in gençlere gelecek vaat eden bir kent olduğunun altını çizerek, gençlerin iyi bir eğitim almasının önemine değinen Seçer, "Arzu ederiz ki, çocuklarımız Türkiye'de ya da dünyada hangi üniversiteye giderse gitsin, eğitimlerini tamamladıktan sonra geri dönsünler ve o eğitimli, kalifiye, Mersin'in aidiyetini üzerinde hisseden nüfus Mersin'de yaşasın. Mersin, sizin gibi genç dimağların, iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek. Sakın Mersin'imizi unutmayın" dedi.

"Çocuklarımıza daha güzel bir Mersin bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Okumak için Mersin'den giden gençlerin tekrar geri dönmesi adına yöneticilere büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Seçer, "Bizler Mersin'i geliştireceğiz ki, sizler eğitimlerinizi tamamladıktan sonra 'Mersin'e döneyim' diyesiniz. Siz nasıl iyi bir üniversite kazanmak için gece gündüz emek veriyorsanız, biz de çocuklarımıza daha güzel bir Mersin bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Sözlerini barış ve birlik vurgusuyla sürdüren Seçer, "Kavgadan ve şiddetten kimse fayda görmemiştir. Savaş edip hiçbir ülke kalkınmamıştır. Hep acı, hep gözyaşı olmuştur. Bu nedenle, önce ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu tahkim etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilerin emeğinin kıymetli olduğunu söyleyen Seçer, "Hepiniz bu yarışmanın kazananısınız çünkü ortada bir niyet ve büyük bir emek var. Umut ediyorum, hayatta her zaman umduğunuz şeylerle karşılaşırsınız. Sizleri çok seviyoruz" diyerek, yarışmacı öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından zil çalarak yarışmayı başlattı.

Yarışmada öğrencilere, Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

Sorulan 14 sorunun ardından Yenice Kurs Merkezi birinciliği elde ederken, ikinci ve üçüncü takımı belirlemek için yedek sorulara geçildi. 5 yedek soruya rağmen eşitlik bozulmayınca kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Halkkent Kurs Merkezi ikinci, Turguttürkalp Kurs Merkezi ise üçüncü oldu.