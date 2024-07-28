Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Paramız yok, bütçemiz yok' demedik

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından 'Paramız yok, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini, çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz' diye bir ağlama, sızlanma, şikayet duyurulmamıştır. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin SGK prim borçlarının tahsil edileceğine yönelik açıklamasına ilişkin 6. Mersin Lavanta Şenliği'nde konuştu. Seçer, şunları söyledi:

"Üzülerek ifade edeyim; Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin Sosyal Güvenlik prim borçlarını, gönderdiğimiz paralardan keseceğiz' dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler. Senin paraya ihtiyacın var mı, yok mu? Bu parayı, bu borcu kesersek sen aç, susuz kalır mısın, Çaltıbozkır'a, Silifke'ye, Mut'a, Tarsus'a hizmetin aksar mı diye sormadan keseceklerini ilan ettiler. Biz geçtiğimiz beş yıl içerisinde çok büyük sıkıntılarla boğuşarak bugünlere geldik. Ama Allah doğruyla... Biz inançlı insanlarız, azimli, çalışkan insanlarız. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından 'Paramız yok, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini, çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz' diye bir ağlama, sızlanma, şikayet duyurulmamıştır. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Size hizmetleri de bir bir yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç merak etmeyin."