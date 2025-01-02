Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Solotürk Ekibini Ağırladı

Güncel

(MERSİN)- Mersin'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kentte gösteri yapacak Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. 5 yıl aradan sonra yeniden SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Seçer, "Kurtuluş günümüzde burada olmanız çok güzel" dedi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Hava Piyade Üsteğmen Ş. Alper Şen ile Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı yer aldı.

"Yeni yılda Mersin halkımızı uyandırdık"

Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Mersin'e geldikleri için çok mutlu olduklarını ve 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü'nde gerçekleşecek organizasyonun da çok güzel olacağını söyledi. Başkan Seçer de "Kurtuluş günümüz bizim için önemli. Sizlerin burada olması çok güzel" dedi.

1 Ocak günü gerçekleştirdikleri prova uçuşu hakkında konuşan Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, "Yeni yılda Mersin halkımızı uyandırdık. 'Jet sesi özgürlüğün sesidir' dedik" diye konuştu.

"Bu kadar kuvvetli hayranlarımızın olduğunu görünce bizler çok mutlu olduk"

3 Ocak günü gerçekleştirecek oldukları gösterinin detayları hakkında bilgi veren Binbaşı Bakıcı, yeni yıla güzel başladıklarından bahsederek, "1 Ocak'taki fragmandı, asıl gösteri 3 Ocak'ta. Sizleri misafir etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Başkan Seçer de ekibe özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gösterildiğinden söz etti. Hava Pilot Binbaşı Bakıcı da gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu kadar kuvvetli hayranlarımızın olduğunu görünce bizler çok mutlu olduk. Her şeyi biliyorlar, hakimler. Biz de gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

"Biz gösterilerimizle Türk Milleti'nin gücünü ortaya koyuyoruz"

Başkan Seçer, 2019 yılında SOLOTÜRK'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile bir gösteri yaptığını anımsatarak, 5 yıl sonra tekrar SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, "Biz gösterilerimizle Türk Milleti'nin gücünü ortaya koyuyoruz ve insanlarımızın, halkımızın içindeki milli duyguları ortaya çıkarıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

"Daha Atatürk çizgisinde insanlarız"

Başkan Seçer ise "Biz de halk olarak gururlanıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş temelinde ve felsefesinde o var. Cumhuriyet'i bir askeri deha kurdu. Neticede hepimiz savaşa karşıyız, Mustafa Kemal Atatürk de askerdi ama savaşa karşıydı. Barıştan bahsetti, savaşın bir cinayet olduğunu söyledi. Bizim gibi dünya görüşündeki insanlar Cumhuriyet'i değerlendirirken; daha barışsever ve yurtsever bakarız. Daha Atatürk çizgisinde insanlarız" dedi.

"SOLOTÜRK olarak milli günlerde, kurtuluş günlerinde uçmak bizim için de büyük bir gurur"

3 Ocak'a, SOLOTÜRK'ün damga vuracağını vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Sizlerle mutluyuz, gururluyuz. 3 Ocak'taki törenlere çok büyük renk katacaksınız. Belki de 3 Ocak'ı farklı kılacak olan SOLOTÜRK'ün gösterisi olacak" dedi. Bunun üzerine konuşan Hava Pilot Binbaşı Bakıcı da "Bizler de çok gururlandık. Bir ayağımız bundan sonra artık Mersin'de. SOLOTÜRK olarak milli günlerde, kurtuluş günlerinde uçmak bizim için de büyük bir gurur. Çünkü o tarihi canlandırıyoruz, o tarihi yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi yad ediyoruz."

"Gittiğimiz yurt dışı gösterilerinden memleketimize ödülle dönüyoruz"

SOLOTÜRK olarak F-16 ile yapılabilecek dünyadaki bütün hareketlerin fazlasını yaptıklarını dile getiren Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, dünya havacılık tarihine 'SOLOTÜRK Hareketleri' diye geçmiş hareketleri de olduğunu paylaştı. Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, dünyada bunları sadece kendilerinin yaptıklarını ifade ederken, dünyada F-16'yı en düşük süratle uçuran ekibin kendileri olduğunu belirtti. Bakıcı, SOLOTÜRK ekibinden başka F-16'yı daha düşük süratli uçuran bir ekip olmadığını da sözlerine ekledi. Dünyada solo gösteri yapan toplam 14 tane ekip olduğunu da aktaran Pilot Binbaşı Bakıcı, bu takımların ilk sıralarında SOLOTÜRK'ün yer aldığını belirtti.

Binbaşı Bakıcı, "Gittiğimiz yurt dışı gösterilerinden memleketimize ödülle dönüyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Bizler sizleri temsil ediyoruz, o da bizim için apayrı bir duygu. Maneviyatımız oradan geliyor" dedi. Mersin'in çok kozmopolit bir şehir olduğunu da belirten Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, Başkan Seçer'i tebrik etti.

Ziyaret sonrasında SOLOTÜRK ekibi, Başkan Seçer'e imzaladıkları SOLOTÜRK tablosunu hediye ederken, Başkan Seçer de ekibe Pegasus tablosu hediye etti. Binbaşı Bakıcı, hediye için teşekkürlerini iletirken, Pegasus Tablosu'nu SOLOTÜRK Müzesi'nde sergileyeceklerini söyledi.