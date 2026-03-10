Tarsus'a Yeni Spor Parkı Geliyor - Son Dakika
Son Dakika

Tarsus'a Yeni Spor Parkı Geliyor

10.03.2026 15:18  Güncelleme: 16:03
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı devam eden Spor Park Tarsus Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Seçer, "Şehitlertepesi’nde bulunan  10 bin metrekarelik bir alanda bu çalışmayı yapıyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar da bitireceğiz" dedi.

Başkan Vahap Seçer, yapımı devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tarsus Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların sürdüğü alanı ziyaret eden Seçer, projedeki son durumu yerinde değerlendirdi.

Seçer, çalışmaların mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, "Şehitlertepesi'nde bulunan  10 bin metrekarelik bir alanda bu çalışmayı yapıyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar da bitireceğiz. Bu Spor Park'ta vatandaşlarımızın talep ettiği bütün işlevler var. Yürüme alanları, koşu alanları, çocuklarımız için trafik park, açık spor alanları, tenis ve basketbol sahası gibi birçok fonksiyonu içeren bir spor tesisi olacak. Tarsuslulara hayırlı olsun" diye konuştu.

Tarsus'a yeni bir sosyal yaşam alanı

Toplam 9 bin 968 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, farklı spor ve sosyal alanlar yer alacak. Parkta 370 kişilik tribün, jimnastik alanı, çocuk oyun alanı ile tenis ve basketbol sahaları bulunacak. Ayrıca trafik parkuru oyun alanı, yürüyüş alanı ve koşu yolu da parkın donatıları arasında yer alacak. Toplam 3 bin 280 metrekarelik yeşil alan ile desteklenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tarsus Yerleşkesi, spor alanları ve sosyal donatılarıyla Tarsus'ta yeni bir yaşam noktası olarak hizmet verecek. Tarsus'a kazandırılacak projenin kente önemli bir spor ve yaşam alanı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

