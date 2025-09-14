Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Ülkeye Vereceğimiz En Büyük Servet; Birliği, Huzuru ve Adaleti Tesis Etmektir"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tasarımcı Dilek Hanif'in Mersin'e özgü dokumalardan tasarladığı kıyafetlerin sergilendiği Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi'ne katıldı. Türkiye'nin de Mersin'in de önemli bir kültür mozaiği olduğunu belirten Seçer, "Türkiye'de barış, huzur ve kardeşlik ortamının 'ama'sız, 'fakat'sız ve 'lakin'siz olarak bir an önce tahkim edilmesini diliyorum. Bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük servet; birliği, beraberliği, huzuru ve adaleti tesis etmektir" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında ve dünyaca ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in Mersin'e özgü dokumalardan tasarladığı kıyafetlerin sergilendiği Dilek Hanif İmzasıyla Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi'ne katıldı.

Kadın emeğinin görünür kılınması, geleneksel değerlerin yaşatılması ve kültürel mirasın moda aracılığıyla geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirilen ve 21 Eylül 2025 tarihine kadar açık kalacak olan sergi ilk gününde büyük bir beğeni ve ilgi topladı.

Serginin açılmasına öncülük eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, tasarımcı Dilek Hanif ve Gözne Kadın Atölyesi Usta Öğreticisi Hacer Küpeli'nin kendi alanlarında çok önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, projede büyük emeği olan üç ismin, topluma katkılarının tüm çevrelerce takdir ve kabul gördüğünü söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 6,5 yıldır kadının yanında olan, onlara destek veren ve en güvendikleri kurum olma gayreti içerisinde bir anlayış ile hizmet verdiklerini söyleyen Seçer, "Bunun için çok çalıştık ve bunu çok arzu ettik. Kadınların sorun alanları ve bunların çözümleri konusunda çok yol aldığımızı sevinerek ifade etmek istiyorum. Mersin'in geleneksel dokuma kültürünü, modern dünyada, modern bir yorumla yorumlamak; gelenekselle moderni harmanlamak; bunu bir marka haline getirmek; kadının ekonomiye katkısı ya da kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek gibi, bütün murat ettiğimiz düşüncelerin gerçekleştirildiği bir proje" ifadelerini kullandı.

"Dileğim, Türkiye'de barış, huzur ve kardeşlik ortamının bir an önce tahkim edilmesidir"

Türkiye'de topluma ilişkin ne varsa Mersin'de de bunun görülmesinin mümkün olduğunu belirten Vahap Seçer, "Türkiye bir mozaikse, Mersin de bir mozaiktir. Mozaiğin her parçasının bir değeri, geçmişi, müktesebatı ve birikimi vardır. Mersin'de Yörük, Türkmen, Kürt, Arap, Balkan, Kafkas göçmeni kültürleri vardır. Çünkü Mersin bir mozaik. Bu kültürler bir araya geldiği zaman inanılmaz bir enerji, huzur ve sevgi yumağı oluyor. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi dileğim, Türkiye'de de bu barış, huzur ve kardeşlik ortamının 'ama'sız, 'fakat'sız ve 'lakin'siz olarak bir an önce tahkim edilmesidir" diye konuştu.

Seçer, Türkiye'nin en büyük ihtiyacının birlik ve beraberliğin sağlanması ile adaletin tesis edilmesi olduğunu vurgulayarak, hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de bireysel düzeyde yaptıkları her çalışmanın, daha yaşanılabilir bir ülke yaratma amacını taşıdığını belirtti. Başkan Vahap Seçer, "Bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük servet; bu birliği, beraberliği, huzuru ve adaleti tesis etmektir. Herkesin kafasını sokabileceği bir yuvasının olduğunun hissini onda uyandırmak. Sosyal devleti varken, kimsenin kimseye ihtiyaç duymadığı, demokratik ve hukuk devleti anlayışını sindirmiş bir ülke yaratma görevimiz var. Emin olun yaptığımız her çalışma; işte bu özlemle tarif ettiğim Türkiye için yapılan çalışmalardır" dedi.

Vahap Seçer, bu işe emek koyan tüm taraflara, tezgahlarının başında dokuma yapan emekçi kadınlara teşekkür etti.

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise dokumanın yüzyıllardır Anadolu kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada çok kıymetli bir sergimiz var. Mersin kültürünün dokumasını; emeğiyle, heyecanıyla, isteğiyle dokuyan kadınların ürünleri Dilek Hanif hanımın tasarımlarıyla ortaya çıkmış. Çok heyecan verici, çok güzel bir sergi. Kadınlar; acısını, sevgisini, heyecanını, kısacası tüm duygularını yansıtarak ilmek ilmek örüyor ve motifler çıkarıyor. Bu kültürümüz sadece bir kumaş değil, bu bir miras. Hacer Hanım gibi dokumayı yaşatmak isteyen kadınlar Anadolu'da hala var. Biz bunu sadece korumak değil, gelecek nesillere de aktarabilmek için geçmişle geleceği birleştirdiğimiz tasarımlar yapılması ve markalaşması gerektiğini düşünüyoruz."

Bu noktada Dilek Hanif'le yollarının kesiştiğini kaydeden Meral Seçer, "Dilek Hanif Hanımın verdiği katkı gerçekten çok önemli. Gözne'de yaşayan Usta Öğreticimiz Hacer Küpeli hiçbir zaman dokumadan vazgeçmedi. Diğer kadınlara örnek oldu ve dokumanın yaşaması için çok gayret gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Gözne'de kurulan dokuma atölyesi de onların bu heyecanı ve isteğinin devam etmesini sağladı. Çok güzel bir çalışma oldu. Tüm kadınların hayalini yansıtan bir sergi olarak ortaya çıkması çok emek isteyen bir şeydi. Burada bizlere düşen kültürümüze ve kadın emeğine sahip çıkmamız. Bunun için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlar güçlü olduğu sürece toplum güçlü olacaktır. Bu bilinçle hareket edersek kadınları da hem sosyal ve ekonomik alanda da desteklemiş oluruz" dedi.

Ünlü tasarımcı Dilek Hanif de Mersin'de yaşayan dokuma ustası kadınlar ile yolunun kesişme hikayesini anlattı. Hanif, "Bu dokumalar hak ettiği yeri bulmuyor. Bulabilmesi için tasarım olarak farklı boyutta çalışılması gerekiyor. Bu dokumaların başka boyuta taşınması, günümüze uyarlanması gerekiyor ki hak ettiği yeri bulsun. Kadınların yaptıkları işle daha görünür olmaları ve onların emekleri çok önemli. Yapılan bu iş çok değerli. El sanatları ve dokumalar tekrar gün yüzüne çıkmalı ve bunun için daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Gözne Kadın Atölyesi Usta Öğreticisi Hacer Küpeli, emekli olup dinlenmeye çekildiği esnada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dokuma atölyesi ile yeniden işe koyulduğunu belirterek, "Dokuma atölyesi bizim yuvamız oldu. Ev hanımlarının boş zamanlarını orada değerlendirebilmeleri için çok güzel bir ortam oldu. Bu arada bize müşteriler gelmeye başladı. Meral Hanım, yaptığımız dokumaları internetten herkese sunmaya başladı. Daha sonra yolumuz Fırat Neziroğlu ve Dilek Hanif'le kesişti" dedi.

Dilek Hanif'le çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Küpeli, "Arkadaşlarla hep beraber 2 ay gibi bir zaman zarfında bu dokumaları yaptık" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından proje sürecinde emeği geçen Gözne Kadın Atölyesi Usta Öğreticisi Hacer Küpeli ve Tasarımcı Dilek Hanif'e, Başkan Seçer ve Meral Seçer tarafından plaket takdim edildi.

Ayrıca atölyede üretim yapan dokumacı altı kadın kursiyere de protokol tarafından çiçek verildi, koleksiyon gezildi. Sergiyi büyük bir ilgiyle inceleyen Başkan Seçer, duygu ve düşüncelerini anı defterine yazarak sergiye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Geleneksel dokumalar uluslararası koleksiyona dönüştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında yürütülen proje; geleneksel Mersin dokumalarının korunarak modern tasarımlarla buluşturulmasını, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesini ve bu sayede yerel kalkınma ile kadın istihdamına katkı sağlanmasını amaçlıyor. Dilek Hanif'in tasarımıyla 15 parçalık uluslararası bir koleksiyona dönüşen çalışmalarda Ak Bez, Çekmeli, Kafesli Tıngıllı ve Kolon dokuma gibi Mersin'e özgü kumaşların kullanıldığı eserler sergileniyor.

Tasarımcı Dilek Hanif ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in 3. Uluslararası Tarsus Festivali sırasında Gözne Kadın Atölyesi'ni ziyareti sırasında doğan ilhamla, kısa sürede hayata geçirilen bu sosyal girişim, Mersin'e özgü dokuma kültürünü yaşatırken aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sunuyor. Gözne'nin pilot bölge olarak belirlendiği projede elde edilen üretim modeli, ilerleyen süreçte kentin geneline yaygınlaştırılacak.