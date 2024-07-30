Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Sokak Hayvanlarıyla İlgili Düzenlemeye Eleştiri Getirdi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Bütün yükü belediyelerin üstüne attılar, hükümet olarak bu işten sıyrıldılar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 'Diyarbakırlı İş İnsanları Kent Yöneticileri ile Buluşuyor' Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DİTAV Mersin Şubesi Başkanı Feridun Gündüz ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Yurttaşların yüzde 60'ının oyunu alarak ikinci 5 yılda da görevini sürdürdüğünü söyleyen Seçer, ilk 5 yıllık görevini en akılcı şekilde tamamladığını belirtti. Seçer, "5 yıl boşa geçmemiş, dolu dolu geçmiş, doğru politikalarla, doğru hizmetlerle, doğru söylemlerle, doğru bir mesaj verilerek geçmiş. Seçimden sonra şahsıma oy veren de mutlu oy vermeyen de mutlu. Seçim sonuçları Mersin'i birleştirmiştir, bütünleştirmiştir. İkinci 5 yıl da aynı bakış açısı, duygular, azim ve strateji ile hizmetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir'in toplu taşımadaki projeleri hazır

Başkan Seçer, "5 yıl önce oturup düşündüğüm, zaman harcadığım, kafa yorduğum, enerji harcadığım hizmet alanlarının çok ötesine geçtik. Çünkü oturmuş politikalarımız var. Eğitim, yoksul insanlara destek ya da tarım destekleri gibi süregiden projelerimiz var. Bu daha da artarak devam edecek" dedi.

Mersin'in toplu taşımada raylı sistemler projesinde mesafe alması gerektiğini söyleyen Seçer, 13,5 kilometre uzunluğundaki yeraltı metro projesinin bu 5 yılda tamamlanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına dahil edilmesi için Cumhurbaşkanı'nın imzasını bekleyen hafif raylı sistemlerden tramvay projesinin de hazır oluğunu söyleyen Seçer, "Bunların gerçekleşmesinin tek yolu var; kaynak yaratmak" diyerek, dış finansmanla mesafe alacakları söyledi.

Seçim öncesi söz verdiği gibi Sosyal Konut Projesi için de hız kesmeden çalıştıklarını söyleyen Büyükeşhir Belediye Başkanı Seçer, "Bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Orta alt, alt gelir grupları için konut yapımını mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu 5 yıllık süreçte de önemli bir miktarda sosyal konut yapacağız" ifadesini kullandı.

Seçer, "Yine daha büyük parklar kazandıralım istiyoruz. 500 dönümlük Müftü Deresi Vadisi Yaşam Parkını mutlaka hizmete koyacağız. Bu da Mersin'e yeni bir estetik vizyon katacak önemli bir çalışma olacak. Sular İdaresi'nin özellikle kentin doğusundan batısına kadar 320 kilometrelik sahil şeridinde çevre, deniz kirliliğiyle çok ilişkili olan bazı yatırımları da bu dönemde gerçekleştireceğiz. Bunun finansmanı konusunda çok önemli mesafeler aldık. Bürokraside aksaklıklar yaşıyoruz, onları da kısa süre içerisinde çözeceğiz diye umut ediyorum" diye konuştu. Seçer, ilk 5 yılda hizmete koydukları sosyal hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğinin de altını çizdi.

"Şu anda yürürlükte olan yasalar bu işi çözmeye yeterli"

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun konusunda üyelerden gelen soruya ilişkin yanıt veren Seçer, "Mevcut yasalar, şu anda yürürlükte olan yasalar aslında bu işi çözmeye yeterli. İlave bir yasa çıkartmanın bir anlamı yok ama hükümet bu yasanın uygulanmasını sağlayamadığı için bu yasayı çıkarmak durumunda kaldı. Kanuna derç etti. Dedi ki 'Artık sorumlular belediye başkanlarıdır ve bunu yerine getirmezse ben hapis cezasıyla cezalandırırım'. Peki daha önce görevimiz bu değil miydi? Buydu" dedi.

"Bir ara formül bulacağız"

Vahap Seçer, bu konunun çözülmesi için hem hayvanseverleri hem de bir şekilde sokak hayvanlarından zarar görmüş yurttaşlar için ortak bir nokta bulmaları gerektiğinden söz ederek, "Hayvanları katletmeyerek, hayvanseverleri memnun edelim. Ama sokaktan bu hayvanları çekerek popülasyonu da sınırlayarak onları da rahatlatalım. Bunun bir ara formülünü bulacağız. Arkadaşlar bir çalışma yapıyor, hazırlamışlar. Yasanın çıkmasını bekliyorum. Açıkçası bütün yükü belediyelerin üstüne attılar, hükümet olarak bu işten sıyrıldılar" diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin desteğinin ilk 5 yılda olduğu gibi ikinci 5 yılda da büyük önem arz edeceğini belirten Başkan Seçer, "Beraber olursak, doğru işler yaparsak, doğru zamanda yaparsak 5 yıl sonra yine konuştuğumuzda çok daha güzel şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Yönetim Kurulu Üyelerinin kent hakkındaki sorularına yanıt verirken, Yönetim Kurulu Üyeleri de Başkan Seçer'e kente sunmuş olduğu hizmetlerden ve katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantı Başkan Seçer'in, vakfa katkı sağlayan üyelere paketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi.