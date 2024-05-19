Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Mabel Matiz ve Manuş Baba konserleriyle kutladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla merkezde Mabel Matiz'i, Tarsus'ta ise Manuş Baba'yı vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Vahap Seçer, "Bir asırdır Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Mersin'de gençler huzurlu olsun ve yüzleri gülsün diye çalışıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Hafta boyunca süren etkinlikler, Mersin merkezdeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda popun sevilen ismi Mabel Matiz ve Tarsus'ta Manuş Baba konseriyle zirveye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mabel Matiz konseri öncesinde gençlere seslenerek, herkesin bayramını kutladı. Seçer, şunları söyledi:

"Bir asırdır Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. O ülkemizi; gençliğimiz çalışsın, çağdaş, uygar ve barışsever olsun, savaşı reddetsin diye gençliğe emanet etti. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Hepimiz onunla övünüyoruz. 19 Mayıs; kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği günün adıdır. Bayramınız kutlu olsun. Ülkemizi daha da güzel noktalara getireceğiz. Atatürk'ümüze layık olacağız, çağdaş uygarlığı yakalayacağız. İlimle, bilimle, kültürle ve sanatla dünyada rekabet edeceğiz. Kavga etmeyeceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize sarılacağız ve birbirimize destek olacağız. Ülkeler ve toplumlar sevgiyle ve saygıyla gelişecek. Biliyorsunuz Mabel Matiz bizim hemşehrimizdir, kendisi Erdemlili. Mersin'den böyle cevherler de çıkıyor. Sizlerden de bekliyoruz, Mersin'den, Mersin'in gençlerinden dünyada saygın sanatçılar, sporcular ve bilim insanları bekliyoruz. Çalışarak ve azmederek bunu kazanacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Her şey sizler için. Mersin, gençlerin ve öğrencilerin kenti olsun. Mersin'de gençler huzurlu olsun ve yüzleri gülsün diye çalışıyoruz. Mersinliler de son seçimde hakkını verdi, teşekkür ediyoruz. Biz de onlara layık olacağız. Hepinizi seviyorum."